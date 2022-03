Davide Silvestri contro Lulù Hailé Selassié: “Mi abbraccia, dice di volermi bene e poi mi nomina”

Le nomination portano spesso a malumori e tensioni. In queste ore, Davide Silvestri ha espresso la sua delusione nei confronti di Lulù Hailé Selassié. Il concorrente del Grand Fratello Vip è apparso decisamente infastidito, perché – dopo avere avuto un chiarimento con la principessa etiope – non si aspettava che lei lo nominasse.

Inutile dire che le ultime nomination, prima della fatidica finale del Grande Fratello Vip, sono anche le più decisive. Non sorprende, dunque, il fatto che pesino così tanto sugli umori dei concorrenti. In particolare, Davide Silvestri è apparso deluso da Lulù. Secondo quanto sostiene il gieffino, la principessa etiope le avrebbe promesso di non nominarlo più, salvo poi fare il suo nome nella scorsa puntata. Il suo stato d'animo, non è sfuggito a Delia Duran che gli ha chiesto cosa avesse. Il concorrente si è sfogato con lei.

Davide Silvestri ha spiegato a Delia Duran che avrebbe accettato una nomination da parte sua, ma non da Lulù che gli aveva assicurato che non lo avrebbe mai nominato. La principessa gli avrebbe anche detto di volergli bene:

“Io sono di poche parole e di molti fatti. Le parole è facile sprecarle, i fatti è più difficile farli. È facile dire "Ti amo", poi però dimostra che ami. Mi riferisco a Lulù. Non è per la nomination in sé. Se me l'avessi fatta tu, non me la sarei presa, perché tu non mi hai mai detto che non mi avresti mai nominato. Tu non mi hai detto prima delle parole cattive, poi mi hai chiesto scusa, poi mi hai abbracciato. È una cosa che si ripete. Non è una cosa che è successa una volta. È già successa due o tre volte. Facile parlare, la cosa più difficile è dimostrare".