Sonia Bruganelli glamour al GF Vip: abbina i pantaloni con l’elastico alle scarpe giallo fluo

Il 17 febbraio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip: Sonia Bruganelli si prepara per la finalissima e anticipa l'estate con gli accessori fluo.

A cura di Beatrice Manca

Il Grande Fratello Vip si avvicina alle battute: il 17 febbraio è andata in onda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ed è stato svelato il nome della seconda finalista, Lulù Selassié. Il vincitore verrà annunciato durante la finalissima del 14 marzo, quindi tra meno di un mese. Questa è stata l'edizione più lunga nella storia del reality, e tra i fan e gli opinionisti inizia a serpeggiare un po' di tristezza. "Vi rendete conto che non ci sarà un 17 marzo nello studio del Gf Vip?", ha scritto Sonia Bruganelli sui social. La moglie di Paolo Bonolis è una delle grande protagoniste di questa edizione per i suoi commenti pungenti e per il suo stile glamour e griffato. Per questa nuova puntata ha scelto un look da vera dark lady, in total black, con un dettaglio originale: le scarpe giallo fluo.

Sonia Bruganelli in total black

Per le ultime puntate del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli ha deciso di dare il meglio di sé in fatto di stile: in studio ha sfoggiato un look total black firmato Ermmano Scervino. L'opinionista ha indossato una camicia nera in tulle e chiffon, con dettagli in pizzo e maxi ruches sui polsini, da vera dark lady.

la camicia di Sonia Bruganelli è firmata Ermanno Scervino

Poi ha abbinato alla camicia un paio di joggers neri in tessuto tecnico, con elastico in fondo e maxi logo laterale. Rispettivamente, i due capi sono in vendita sul sito al prezzo di 990 euro e 860 euro. Sonia Bruganelli ha poi raccolto i capelli sulla nuca, in modo da lasciare protagonista la frangia: di recente ha tagliato i capelli, dando un tocco sbarazzino al suo look.

i pantaloni Ermanno Scervino

Sonia Bruganelli rilancia il trend degli accessori fluo

La scorsa estate gli accessori fluo hanno dominato le tendenze, e a giudicare dai look delle star faranno ritorno anche per la Primavera/Estate 2022. Sonia Bruganelli segue la tendenza e aggiunge al look total black un tocco di luminosità con le scarpe giallo fluo, firmate Casadei. Un dettaglio che farà sicuramente tendenza e che anticipa i colori della primavera. Il modello costa circa 495 euro: escludendo i gioielli, il look vale complessivamente oltre 2.300 euro. Con quale look ci stupirà per la finalissima?