GF Vip 2021, Lulù è la seconda finalista: Alessandro, Barù, Kabir e Nathaly in nomination Nella puntata del Grande Fratello Vip del 17 febbraio è stato svelato il nome del secondo finalista. È Lulù Selassié, che ha vinto al televoto contro Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. I nominati sono: Alessandro Basciano, Barù, Kabir e Nathaly Caldonazzo.

A cura di Elisabetta Murina

La puntata del Grande Fratello Vip del 17 febbraio ha decretato il secondo finalista. È Lulù Selassié, che ha battuto al televoto Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, guadagnandosi il secondo posto nella finalissima del 14 marzo. I nominati di questa puntata sono Alessandro Basciano, finito a rischio eliminazione in seguito a un provvedimento disciplinare preso per via di alcuni suoi comportamenti scorretti, Nathaly Caldonazzo, Barù e Kabir. Tanti i temi toccati durante la diretta, dal tanto atteso confronto tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, al faccia a faccia tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè, fino al toccante racconto di Giucas Casella sulla madre.

Lulù è la seconda finalista del Gf Vip, le percentuali

Ad aggiudicarsi il secondo posto nella finale del GF Vip è stata Lulù Selassié, che ha avuto la meglio al televoto contro Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, due donne che in questa edizione hanno spesso fatto parlare di sé e che, come la principessa, sono nella Casa dal primo giorno. Di seguito le percentuali:

Lulù 57%

Soleil 40%

Katia 3%

Lulù Selassié è la seconda finalista

Chi sono i concorrenti in nomination

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 17 febbraio sono salve dalle nomination le due finaliste, Lulù Selassiè e Delia Duran, che in confessionale però fanno i loro nomi, votando rispettivamente Nathaly Caldonazzo e Barù.

Nomination in confessionale per Jessica Selassiè che nomina Nathaly Caldonazzo, per Antonio Medugno che vota Barù, per Sophie Codegoni che fa il nome di Kabir, per Katia Ricciarelli che vota Sophie Codegoni, per Miriana Trevisan che nomina Katia Ricciarelli, per Giucas Casella che vota Antonio Medugno.

Nomination palesi per Nathaly Caldonazzo, che ha ricambiando facendo il nome di Jessica Selassiè, per Barù che ha scelto Nathaly Caldonazzo, per Soleil Sorge che manda a rischio eliminazione Miriana Trevisan, per Manila Nazzaro che nomina Kabir, per Davide Silvestri che vota Nathaly Caldonazzo, per Kabir che fa il nome di Manila Nazzaro.

Il primo nominato della puntata è Alessandro Basciano, indicato da Alfonso Signorini come provvedimento disciplinare in seguito ad alcuni suoi comportamenti scorretti e al gesto di togliersi il microfono. Con lui, sommando i voti degli altri inquilini, a rischio eliminazione ci sono Nathaly Caldonazzo, Barù e Kabir.

Cos’è successo nella puntata del GF Vip del 17 febbraio

La puntata del Grande Fratello Vip del 17 febbraio è stata ricca di confronti tra i concorrenti. Primo fra tutti, quello forse più atteso, tra Alex Belli, la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Quest'ultima, dopo quanto successo, ha deciso di mettere fine alla sua amicizia con l'attore. Tempo di faccia a faccia anche per Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè, in seguito alla discussione nata poco prima della puntata. Tra le due sembra che l'astio sia provocato anche a causa di Barù. La diretta è stata ricca anche di momenti emozionanti, come l'incontro di Sophie Codegoni con il fratellino Rickye il toccante racconto di Giucas Casella sulla madre. Provvedimento disciplinare nei confronti di Alessandro Basciano in seguito ad alcune espressioni e al gesto di togliersi il microfono.