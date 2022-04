Barù su Jessica Selassié: “Storia mai esistita. Non sono innamorato, basta non ce la faccio più” In un’intervista rilasciata a Verissimo, Barù ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Jessica Hailé Selassié, conosciuta al Grande Fratello Vip.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Barù è stato ospite della puntata di Verissimo, trasmessa sabato 9 aprile. Silvia Toffanin ha colto l'occasione per indagare e scoprire se ci siano stati degli sviluppi nel suo rapporto con Jessica Hailé Selassié. A giudicare dalle dichiarazioni dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, non ci sarebbe stato alcun colpo di scena: "L'ultima volta che l'ho vista era qui a Verissimo. Non l'ho ancora rivista".

Cosa ha dichiarato Jessica Selassié su Barù

Silvia Toffanin ha fatto vedere a Barù le dichiarazioni che Jessica aveva rilasciato sul suo conto. La principessa etiope si era detta convinta che i suoi sentimenti fossero ricambiati dall'uomo:

"Non è un rapporto di amicizia, perché gli amici non si guardano con gli stessi occhi con cui ci guardavamo io e lui. È una bella cotta sicuramente. Sono certa che tutto quello che io provo, lo prova anche lui".

Barù replica a Jessica Hailé Selassié

La conduttrice ha chiesto a Barù di replicare. Così, il quarantenne ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Jessica:

"Che carina. Le voglio bene. Ha detto delle cose molto carine. Non sono innamorato, l'ho già detto l'altra volta. Vorrei mettere una fine a questa storia che non è mai esistita. Non lo so. Le voglio bene. La guardavo come un affetto, un amore profondo per un'amica. Il pubblico dice che la volevo? Ma io voglio tante cose. Basta, facciamola finita. Basta, non ce la faccio più. Mi dispiace deludervi. Se mi innamoro lo faccio sapere alla persona di cui sono innamorato. Non sono timido, non vi preoccupate".

Infine, ha assicurato di essere single: "Come va sotto il profilo sentimentale? Molto bene, sono stato nel bosco e ho abbracciato tanti alberi. Ho guardato le stelle e mi sono sentito veramente bene. Amiche o spasimanti? No. Sono tipo un guru del non sesso in questo momento della mia vita. Ora vorrei andare a fare un viaggio. Devo andare a New York a trovare mia sorella e poi voglio fare un'altra cosa che non ti posso dire, quando la faccio te la dirò".