GF Vip, Soleil Sorge scarica Alex Belli: “Ho deciso di mettere fine alla nostra amicizia” Nella puntata del Grande Fratello Vip del 17 febbraio è tempo di confronto tra Alex Belli, la moglie Delia Duran e Soleil Sorge, che ha deciso di mettere un punto alla sua complicità con l’attore.

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 17 febbraio del Grande Fratello Vip è arrivato il momento del confronto tra Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli, che è arrivato nella casa per riconquistare la moglie e sta sconvolgendo ancora una volta gli equilibri della casa.

Delia commenta i primi giorni di Alex nella casa

Alfonso Signorini chiama Delia Duran nella Mistery Room e le chiede come sono andati questi primi giorni con Alex di nuovo nella casa del GF Vip, quando finalmente ha potuto stringerlo ancora tra le braccia:

Da quando lui è qui dentro la casa, tutti questi fraintendimenti si sono annullati perché in realtà il cuore è quello che comanda. Quando lo vedo negli occhi mi sciolgo come un burro.

Tuttavia, l'emozione di averlo vicino ha lasciato presto spazio a fraintendimenti e battibecchi dovuti alla presenza di Soleil Sorge. E a questo proposito, il conduttore fa vedere alla showgirl venezuelana il momento in cui il marito, questa mattina, ha portato la colazione a letto a Soleil, andandola a svegliare. E lei, commossa, commenta: "Se lui è venuto qua a riconquistarmi deve avere attenzioni solo per me e per nessun altro". Alfonso Signorini le chiede cosa le impedisca di lasciarsi andare ancora una volta con il marito e la showgirl venezuelana confessa: "Tutto quello che lui ha vissuto qua con Sole, mi vengono delle scene di quello che c'è stato prima. È normale che ci voglia del tempo".

Soleil mette fine all'amicizia con Alex

In Mystery Room con Delia arriva anche Soleil, chiamata da Alfonso Signorini, che le chiede come ha vissuto il rapporto tra Delia e Alex e se questo l'ha fatta soffrire:

Mi ha fatto male vedere queste cose, deve recuperare il suo matrimonio smettendo di fare del male a Delia. Io credo di aver sofferto, ormai sono molto più rassegnata a tutto e quello che continuo a vedere è talmente mancante che non mi fa più soffrire.

Anche se la gieffina dice di non soffrire più per via dell'attore, ammette comunque di sentire la mancanza della loro complicità e per il suo bene e quello di Alex ha scelto di mettere fine alla loro amicizia: