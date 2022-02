Alex Belli piange tra le braccia di Soleil: “Eri l’unica voce positiva che sentivo in questa casa” Alex Belli è tornato tra le braccia di Soleil Sorge. L’attore è stato colto da una vera e propria crisi di pianto, confessando all’influencer di aver tratto la sua forza da lei, pronta ovviamente a consolarlo.

A cura di Ilaria Costabile

Continua con una serie di alti e bassi il rapporto tra Alex Belli, appena rientrato nella casa del Grande Fratello Vip e Soleil Sorge. I due, che fino a quando l'attore era un concorrente sembravano più affiatati che mai, adesso attraversano dei momenti di incomprensione, per poi tornare a fare la pace, il tutto alle spalle o anche tranquillamente in bella mostra, davanti agli occhi di Delia Duran. Dopo l'ultima discussione in cui l'influencer aveva detto al gieffino di essere stanca dei numerosi teatrini orchestrati da lui, nella notte i due si ritrovano l'uno abbracciato all'altra, nel pieno di una confessione inondata dalle lacrime.

Le lacrime di Alex Belli

Probabilmente poche volte si è visto Alex Belli così emotivamente provato e distrutto, al punto che le lacrime gli strozzano la voce. Hanno il volto coperto e sono abbracciati e l'attore parlando con la gieffina, le confida di aver trovato la forza di superare gli insulti e gli attacchi grazie all'energia che gli arrivata dalla casa, ed emanata proprio da lei, l'unica a difenderlo in ogni circostanza: "Io almeno qua dentro ho te e qualsiasi cosa sia arrivata…ti ringrazio perché eri l'unica, l'unica voce che io sentivo positiva che arrivava da questa casa". L'influencer cerca di consolarlo, abbracciandolo e accarezzandolo, per dirgli all'orecchio: "Lo sai non sei mai stato solo, anche quando gli altri dicevano queste cose, non sei solo perché ci sono sempre stata io". Insomma i due hanno ritrovato una certa complicità.

L'avvicinamento tra Delia e Alex

Eppure nemmeno qualche ora prima, l'attore si era rinchiuso nel bagno con la moglie Delia Duran, contravvenendo alle regole imposte dal reality, dal momento che i due sono stati anche senza microfono. È probabile che i due si siano avvicinati dopo gli screzi delle ore precedenti, in cui la modella aveva deciso di prendere le distanze dal suo compagno: "Si è rotto qualcosa", aveva detto quando lui aveva provato a convincerla del potenziale della loro storia. Una cosa, finora, è certa: ci sono lontanissime probabilità che il triangolo possa spezzarsi.