Alex Belli e Delia Duran si chiudono in bagno al GF Vip, lei: “Non posso” Alex Belli e Delia Duran si sono chiusi nel bagno del Grande Fratello VIP, nel video che circola, oltre l’inquadratura sulla porta, restano solo rumori.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le telecamere del Grande Fratello VIP sono puntate su Alex Belli e Delia Duran. I due dopo la liason tra l'attore e Soleil Sorge, sono entrati in una crisi dalla quale, stando alle parole della modella venezuelana, risulta difficile uscirne. Tra carezze, baci passionali, nuove discussioni e momenti di tensione stanno vivendo insieme questi giorni di permanenza dell'attore nella Casa di Cinecittà. Nelle ultime ore sta circolando tra i fan del programma un video che sta facendo molto chiacchierare e discutere. Nella clip si vede Alex Belli mentre tira a sé la moglie, Delia Duran, in bagno, e quanto succede, i telespettatori, possono solo immaginarlo.

Il video di Alex Belli e Delia Duran chiusi in bagno

Nella Casa del Grande Fratello VIP Alex Belli e Delia Duran potrebbero essere andati oltre il bacio, nel bagno. La scena ripresa dai telespettatori e condivisa sui social, per molti, parla chiaro. È possibile però vedere solo Delia Duran che viene tirata a sé dal marito, in bagno. Dai rumori in molti sostengono che abbiano tolto le telecamere e abbiano avuto effusioni. Alcuni utenti su Twitter ipotizzano invece che l'attore abbia riportato alla moglie fatti dall'esterno, comportamento che risulterebbe scorretto secondo il regolamento del reality.

La confessione hot di Delia Duran

Nessuno se non loro due sanno cosa è accaduto in quel bagno ma la confessione di Delia Duran nel letto con Alex Belli, ieri sera, non lascia spazio a troppi dubbi. Mentre erano stesi, prima di andare a dormire, si sono scambiati baci e carezze. Poi la modella venezuelana ha sussurrato queste parole nell'orecchio del marito: "Ho voglia di scop**e". Pensava che lui non avesse capito e così gli chiede: "Hai capito cosa ti ho detto?", "Certo che l'avevo capito" è stata la replica l'attore, prima di scoppiare a ridere insieme a lei.