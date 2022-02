GF Vip, Soleil ad Alex: “Ti freni davanti a Delia, non sei quello di prima” e lui bacia la moglie Ormai il triangolo Soleil – Alex – Delia ha monopolizzato il Grande Fratello Vip 2022. Soleil ha cercato un confronto con Alex: “Ti freni costantemente soprattutto quando c’é Delia. Ci sta ma é falso perché io davanti alla persona che amo voglio essere la stessa che sono quando non c’è davanti”. Di tutta risposta, l’attore si è dedicato a una notte di passione con la moglie.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una soap senza fine. Ormai il triangolo Soleil – Alex – Delia ha monopolizzato il Grande Fratello Vip 2022 e non se ne esce. Una volta che l'attore di Centovetrine è rientrato nella Casa di Cinecittà era inevitabile si generassero forti reazioni, vere o presunte vai a sapere, nei due mondi opposti lasciati dentro: quello della chimica artistica con Soleil e quello di un matrimonio tra virgolette con Delia, che continua a essere il centro nevralgico dei suoi pensieri.

Soleil chiarisce con Alex: "Non sei più quello di prima"

E se ne è accorta anche Sole, colei che dovrebbe rappresentare la parte amicale e invece si ritrova nella condizione di ex amante richiedente asilo in questo equilibrio precario della coppia Belli-Duran. "Le cose vanno risolte realmente non sviate, incastrate e incespugliate… L'essenza di tutto quello che eri non c'è. Ti freni costantemente soprattutto quando c'é Delia. Ci sta ma é falso perché io davanti alla persona che amo voglio essere la stessa che sono quando non c'è davanti". Ma il "man" per antonomasia pare non sia per niente d'accordo e replica piccato: "Il mio rapporto e quello che provo nei tuoi confronti è completamente invariato".

Notte di baci e passione tra Alex e Delia

Tutto ciò non ha convinto Soleil Sorge, che nel corso della serata ha preferito fare baldoria con le amiche Sophie e Lulù, mentre Alex Belli era intento a riconquistare la fiducia di Delia Duran, che nel pomeriggio si era già stranita al primo minimo riavvicinamento dei due. Prima il biliardo, poi le chiacchiere a tu per tu, infine una notte insieme fatta di baci infuocati e passione sotto le coperte. "Sfruttiamo questo tempo che trascorreremo qui insieme, abbiamo l’opportunità di riagganciarci" sentenzia lui, convinto dal primo minuto che gli sarebbe bastato il tempo di due gin tonic per far capitolare nuovamente la moglie che sembrava inamovibile. Aggettivo al quale, stando alle reazioni dei concorrenti del Gf Vip, credeva solo lei.