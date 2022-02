Soleil si sfoga con Alex Belli: “Non sei qui per me, ma per recuperare la tua storia con Delia” Soleil Sorge non ci sta e rivendica le sue sensazioni ad Alex Belli. La gieffina lo accusa di aver orchestrato dei “teatrini” e di non avere alcun interesse nei suoi confronti.

Il rientro nella casa del Grande Fratello Vip di Alex Belli ha smosso nuovamente gli equilibri dei gieffini. Chi ha risentito di più dell'entrata dell'attore sono ovviamente Soleil Sorge e Delia Duran che, quindi, hanno dovuto fare i conti con nuove dinamiche. Se l'influencer credeva di poter ristabilire quella complicità tanto decantata in queste settimane di assenza, Delia forse credeva di poter ricevere dal marito quella dimostrazione di cui parlava al suo ingresso nel reality. Ma Soleil, però, è la prima a ribellarsi a questo gioco orchestrato dal Belli, manifestando tutto il suo disappunto per il suo atteggiamento.

Soleil Sorge si confida con Alex

L'influencer non le manda a dire, è sempre stata schietta e il fatto che Alex Belli sia rientrato, seppur come ospite, non le impedisce di dire con chiarezza quello che prova dinanzi ad un comportamento che risulta essere costruito. Dopo aver parlato del loro rapporto limpido e vero, Soleil sente che quanto sta avvenendo tra loro non ha nulla a che vedere con quanto hanno vissuto nei primi tempi dello show: "Le prese in giro e cercare di raggirare funzionano con gli altri, ma non con me. Forse te lo sei scordato visto che è da un po’ che non eri qui. Mi baso su quello che vedo e ricevo da te. Sì è un teatrino quello che avete fatto e quello che sto vedendo io. Di vero non vedo un cavolo di niente. Sono così delusa da tutto".

Soleil mostra le sue fragilità

Solei, quindi, non nasconde all'attore di sentirsi destabilizzata dalla sua presenza, le attenzioni che Belli le dava fuori dalla Casa erano in grado di darle forza e sostenerla, ma la sua presenza non la sta aiutando come avrebbe sperato. La gieffina, quindi, smaschera l'attore sottolineando come lui abbia interesse solo a recuperare il rapporto con sua moglie: