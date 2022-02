GF Vip, Sophie ritrova il fratello Ricky: “Per lui sono stata spesso una mamma” Dopo cinque mesi Sophie incontra il fratello più piccolo, Ricky, con cui ha un rapporto speciale.

A cura di Andrea Parrella

Al Grande Fratello Vip un momento di grande tenerezza per Sophie Codegoni, che dopo cinque mesi ha incontrato il fratello, Ricky, di 12 anni. Tra loro c'è un rapporto speciale, visto che lei ha avuto un ruolo quasi materno. Prima dell'incontro Codegoni ha raccontato la sua storia familiare, dopo la separazione dei genitori avvenuta quando lei era piccolissima:

Avevo tre anni, non l'ho vissuta, ma loro sono stati bravissimi, hanno conservato un grande rapporto. Però sì, all'improvviso mi sono trovata in una casa diversa dove papà non c'era fisicamente, ma era sempre presente. A lungo andare posso dire che ho sempre avuto due spalle, questo è in un certo senso il lato positivo della cosa.

La nascita di Ricky dopo la separazione dei genitori

Alcuni anni dopo la madre ha conosciuto un altro uomo e dalla loro relazione è nato proprio Ricky: "Poi mia madre ha ritrovato l'amore, il papà di Ricky. Per me lui è più di un fratello, ma un figlio, abbiamo un rapporto unico. Il papà di Ricky lavorava spesso, era fuori casa, quindi lo abbiamo cresciuto io e mamma, ma per un periodo abbiamo avuto difficoltà economiche e anche mia madre non c'era, quindi io sono stata una madre. C'è una foto che conserviamo a casa in cui io addirittura lo allatto".

L'incontro fuori dalla casa

Arriva quindi il momento dell'incontro con Ricky fuori dalla Casa: "Ti seguo sempre – dice lui – siete una bellissima coppia tu e Alessandro. Ci manchi tantissimo, la scuola sta andando bene, tranne inglese, potrebbe andare meglio […] Mi sono ricordato di tutto, di quella foto che è ancora in camera nostra, di quando mi allattavi". Prima dei saluti Sophie gli preannuncia il regalo che lei e Alessandro hanno pensato di fargli quando saranno usciti dalla casa: "Abbiamo deciso che ti porteremo a Disneyland, visto che è uno dei tuoi sogni da quando sei piccolo".