GF, Jessica Selassié ora deve vedersela con Nathaly Caldonazzo: “Trova Barù un uomo interessante” Spazio al confronto tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè nella puntata del 17 febbraio del Grande Fratello VIp. Le due coinquiline palano della discussione avvenuta poco prima della diretta e anche di Barù, che sembra essere l’ago della bilancia.

A cura di Elisabetta Murina

È arrivato il momento del confronto tra Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo dopo la discussione avvenuta poche ore prima della puntata. Durante la diretta del Grande Fratello Vip del 17 febbraio, le due coinquiline si ritrovano nella stessa stanza e commentano quanto accaduto, guardando anche al passato e parlando di Barù, che in tutta la vicenda sembra essere l'ago della bilancia.

La rivelazione di Jessica su Nathaly e Barù

Alfonso Signorini chiede alla principessa quale sia secondo lei l'origine dell'astio che la showgirl prova nei suoi confronti e che poco prima della diretta è esploso a causa della divisione della spesa. Il conduttore crede che tra loro ci sia un problema che ha radici più profonde e che riguarda anche Barù, verso cui la principessa ha mostrato un certo interesse fin dall'inizio, diventando quasi "possessiva" nei suoi confronti.

E così, Jessica svela un episodio successo tra l'ex showgirl e Barù prima di entrare nella casa, durante il periodo di quarantena, che spiegherebbe come è nato il rapporto tra i due: "Un avvicinamento di Nathaly a Barù c'è stato già dalla quarantena. Lo trova sicuramente un uomo interessante. Poi lei ha ricevuto l'aereo da parte di uno pseudo-fidanzato e la cosa è andata a scemarsi".

Nathaly Caldonazzo racconta il primo incontro con Barù

L'ex showgirl torna sulla discussione avuta con la principessa qualche ora prima della puntata, rispondendo ai commenti delle due opinioniste (Sonia Bruganelli e Adriana Volpe) in studio: "Mi dovevo difendere dalle accuse, per quello ho detto quelle cose. Io mangio poco". Nathaly spiega poi come è andato il primo incontro con Barù: nel periodo di quarantena che precede l'ingresso nella casa del GF Vip, i due si sono trovati nello stesso albergo, con le stanze uno di fronte all'altra e così la curiosità ha preso il sopravvento: "Eravamo nello stesso albergo, stavamo di fronte di stanza, non sapevo che faccia avesse perché l'avevo visto solo con la mascherina. Ero curiosa e così sono andata su Instagram e gli ho scritto: "Come stai, sei emozionato?". Lui mi ha risposto secco".

Il commento di Barù

Quando Jessica e Nathaly rientrano in studio, Alfonso Signorini chiede a Barù la sua opinione su quanto successo e lui spiega, a proposito del primo incontro con la showgirl: "Lei mi ha mandato dei messaggini e io ho risposto con il mio solito modo, cioè "no, ciao" ma non perché non mi interessi, è una bellissima donna, faccio così con tutte".