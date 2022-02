Sonia Bruganelli cambia look al GF Vip: il nuovo taglio di capelli con la frangetta Durante la puntata del 7 febbraio del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli ha sfoggiato un abito in pizzo e un nuovo taglio di capelli, che le dà un’aria sbarazzina.

A cura di Beatrice Manca

Il Grande Fratello Vip prosegue, confermandosi uno dei reality show più lunghi della televisione. Lunedì 7 febbraio è andata in onda la puntata numero 40, dopo una settimana di stop per Sanremo. A tenere banco è ancora una volta il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, in particolare l'amicizia nata tra le due ex rivali. A commentare tutto dallo studio c'è l'opinionista Sonia Bruganelli, uno dei personaggi più popolari di questa edizione: i suoi fan la amano perché non ha peli sulla lingua e perché sfoggia sempre look curati e griffatissimi. Ieri la moglie di Paolo Bonolis ha lasciato tutti a bocca aperta sfoggiando un nuovo taglio di capelli.

Sonia Bruganelli con la frangia

L'ultima mania delle star in fatto di capelli è la frangia a tendina, voluminosa e "aperta" sulla fronte. Anche Sonia Bruganelli ha deciso di rivoluzionare la sua chioma tagliando una frangia corta che le accarezza la fronte, lasciata naturalmente aperta al centro. Il risultato è perfetto e le dona un'aria più fresca e sbarazzina: il colore è più leggero e luminoso e la frangia le incornicia il viso.

L'abito in pizzo di Sonia Bruganelli

Per la 40esima puntata Sonia Bruganelli ha deciso di cambiare anche stile: lasciate da parte le giacche griffate e gli abiti gioiello ha puntato tutto sulla sensualità del pizzo, con un abito nero firmato Ermanno Scervino con il collo alto e l'orlo svasato. Per completare l'effetto "vedo-non-vedo" ha azzardato un body bianco sotto, completando il tutto con pump nere. A prescindere da come si concluderà questa edizione, Bruganelli dimostra di sapere sempre come rubare i riflettori