Sonia Bruganelli e la passione per le griffe: il look per il Gf Vip 6 vale 62mila euro L’opinionista del GF Vip 6 Sonia Bruganelli si è fatta notare per lo stile graffiante: per la puntata 37 punta su stampe animalier e gioielli preziosi.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram

Il Grande Fratello Vip 6 prosegue, confermandosi l'edizione più longeva di sempre, e il pubblico ormai si è affezionato ai concorrenti della casa ma anche agli ospiti in studio. In particolare a tenere banco è l'opinionista Sonia Bruganelli, diventata la beniamina del pubblico per le sue battute sagaci e i suoi commenti pungenti: durante la puntata del 24 gennaio ha criticato duramente Alex Belli per come ha gestito il triangolo tra Soleil Sorge e Delia Duran. Sonia Bruganelli è molto amata anche per lo stile, tra scelte glamour e dettagli di lusso.

Il look maculato di Sonia Bruganelli

Durante la puntata del Gf Vip del 24 gennaio Sonia Bruganelli ha fatto il suo ingresso nello studio del GF Vip con un blazer leopardato, una fantasia "graffiante" e audace che rispecchia la sua indole. Si tratta di una giacca vintage di Saint Laurent disegnata da Hedi Slimane, che oggi si può acquistare solo sulle piattaforme specializzate in second hand al prezzo di circa 1500 euro.

la giacca vintage Saint Laurent di Sonia Bruganelli

La produttrice moglie di Paolo Bonolis ha poi indossato un semplice sottogiacca nero con lo scollo tondo e un paio di pantaloni plissettati di Issey Miyake, di un colore cangiante tra il blu e il nero, in vendita sul sito del brand a 350 euro.

i pantaloni di Sonia Bruganelli firmati Issaye Miyake

Infine, ha completato il look con delle scarpe con il tacco Casadei, caratterizzate dal cinturino alla caviglia e la forma affusolata: si tratta del modello Blade Roxanne e costano 675 euro.

scarpe Casadei

Il collier di diamanti di Sonia Bruganelli

Sappiamo che l'opinionista ha una vera e propria passione per i gioielli di lusso: nel corso dell'ultima puntata ha sfoggiato una delle sue collane preferite, il girocollo Love di Cartier che aveva già sfoggiato nel corso delle puntate. Si tratta di un pezzo iconico, in oro bianco e 450 diamanti, con un valore da capogiro: 59mila euro. Sommando i dettagli dell'outfit quindi, possiamo stimare che il look di Sonia Bruganelli valesse 2.500 euro circa, e aggiungendo il collier si tocca la cifra di 61.525 euro.

il girocollo Love di Cartier

Sonia Bruganelli non passa mai inosservata: merito della sua verve e dei suoi look sofisticati e glamour, decisamente preziosi.