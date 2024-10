video suggerito

Laura Freddi commenta la frase di Sonia Bruganelli a Mariotto: "Caduta di stile, è stata irrispettosa" Laura Freddi commenta la frase che Sonia Bruganelli ha rivolto a Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle. "Se aggiungi due punti al voto, chiedo a Madonia di prendere un caffè con te" ha dichiarato l'aspirante ballerina, e le sue parole, per l'ex di Bonolis, hanno rappresentato "una caduta di stile".

A cura di Gaia Martino

La frase di Sonia Bruganelli a Guillermo Mariotto nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 5 ottobre 2024 continua a far discutere. A molti non è piaciuta l'esternazione che l'aspirante ballerina ha scelto per conquistare un punto in più dal giudice: "Se aggiungi due punti al voto che mi volevi dare, chiedo a Madonia (Angelo, il compagno, ndr) se è interessato a un caffè con te. Perché tanto è l’unica cosa che ti interessa" ha dichiarato in diretta dopo i giudizi poco favorevoli alla sua esibizione. A commentare le sue parole anche Laura Freddi che in comune con la Bruganelli ha un ex, Paolo Bonolis.

Il commento di Laura Freddi su Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle

Ospite di La volta buona nella puntata di lunedì 7 ottobre 2024, Laura Freddi ha commentato la dichiarazione di Sonia Bruganelli, oggetto di dibattito nello studio di Caterina Balivo oggi. "Conoscendo Sonia al di là dell'amicizia – amicizia è un parolone, però siamo state solidali per dei motivi – lei, secondo me, in realtà è terrorizzata. Ha paura di non riuscire in un ruolo che non è il suo e questo fa sì che faccia cose sbagliate tipo sdraiarsi a terra davanti alla giuria che non è rispettoso, o dire una battuta del genere che è una caduta di stile. Penso che lei si sia pentita già" ha spiegato la showgirl che avrebbe voluto prendere parte allo show di Milly Carlucci, A tal proposito, ha raccontato alla Balivo e ai telespettatori di Rai1: "Era un gioco con il mio agente. Io so che non posso partecipare perché ho fatto un reality".

La replica di Mariotto alla domanda di Caterina Balivo

Caterina Balivo in studio si è collegata anche con Guillermo Mariotto e dopo aver visto le immagini dell'esibizione di Bruganelli con il voto che il giudice le ha assegnato (il 3), gli ha chiesto se in quel tre fosse già compreso il bonus caffè con Madonia. Lo stilista e veterano dello show di Milly Carlucci ha replicato: "Vuoi scendere anche tu a quel livello? Voliamo alto, Balivo. Era 3, un povero 3. Non son caduto nella trappola di battute di livello troppo basso. Non ho dato 0, perché bisogna guadagnarselo".