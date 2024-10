video suggerito

Sonia Bruganelli contro Zazzaroni: “Quando ballavi avevi due gambe sinistre” e a Selvaggia: “Pensavo avessi più acume” A Ballando con le stelle Sonia Bruganelli critica l’atteggiamento di Ivan Zazzaroni e contesta anche i commenti di Selvaggia Lucarelli: “Sei una donna intelligente ascolta quello che dico”, dice alla giornalista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ilaria Costabile

La puntata di Ballando con le stelle di sabato 5 ottobre è particolarmente scoppiettante e non solo per la presenza di Barbara D'Urso come ballerina per una notte. Ad infiammare la pista con battibecchi piuttosto pungenti, ci pensano anche Sonia Bruganelli, Selvaggia Lucarelli e anche Ivan Zazzaroni interviene con un cameo, dopo essere stato provocato dall'ex volto Mediaset.

Sonia Bruganelli critica Ivan Zazzaroni

La performance di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, per la precisione un charleston, non sembra aver soddisfatto i giudici che, infatti, non esitano a commentare in maniera anche piuttosto diretta quanto hanno appena visto sulla pista da ballo. Il primo ad esprimere un parere è Ivan Zazzaroni: "Dopo un inizio pesante, la parte centrale non era male, poi nel finale ti sei persa. Il charleston non è facile, lui ti ha protetto molto con la coreografia". Se possibile Fabio Canino è ancora più diretto e stronca l'esibizione dicendo: "Non è venuto bene, per niente, secondo me". L'aspirante ballerina, quindi, piccata per le critiche interviene dicendo:

Io sto zitta per questa mia nuova versione Gandhi, ma ho visto la prima puntata del 2007 con Zazzaroni in un samba con la Titova che aveva due gambe sinistre, ora tu hai partecipato e dovresti saperlo, che la seconda puntata, non è facile.

Il giornalista replica, dicendo di essere arrivato terzo: "Sono migliorato, cresciuto, anche in altezza" e Bruganelli ribatte: "Anche di emotività, però, lo sai perché ci sei passato, potresti essere un pochino più morbido".

Il commento di Selvaggia Lucarelli e la risposta di Sonia Bruganelli

È il momento di Selvaggia Lucarelli, dopo i giudizi tecnici di Carolyn Smith. Anche stavolta, non ci sono filtri, ma con la sua solita schiettezza, la giornalista esterna una sua percezione in merito al modo in cui Bruganelli vive la pista:

Sei arrivata viva fino alla fine, grande risultato, il vestito non si è scucito, grande risultato, il tuppo ha retto, sei stata brava. Succede una cosa strana di concorrenti che ballano così così o male, ne abbiamo visti tantissimi a Ballando con le stelle, non è la prima volta che arriva qualcuno che non è un etoile, ma con te succede una cosa strana, sei una donna di grande personalità, ma sulla pista sparisce la personalità, non è una questione di come balli, non balli bene, ma vabbè ne abbiamo viste tante, ma diventi proprio piccola, sparisci.

L'ex opinionista del Grande Fratello, quindi, commenta dicendo: "Da te mi aspettavo un po’ più di acume, perché io sono piccola perché quella Sonia lì è una Sonia che ha aspettato 50 anni ad uscire fuori". Lucarelli portandosi la mano alla fronte: "Oh no parla in terza persona pure lei". Sonia Bruganelli, quindi, continua il discorso, cercando di spiegare il suo stato d'animo:

Io parlo in terza persona, però Selvaggia Lucarelli tu sei molto intelligente, quindi quello che ti sto dicendo ascoltalo, io sono piccola perché è un qualcosa che non mi appartiene assolutamente

La giornalista nuovamente controbatte: "Ma nessuno di quelli che c’è stasera è un ballerino" e l'aspirante ballerina conclude dicendo: "Ma non è questione del ballerino, è questione di mettersi là, io vivo da vent’anni dall’altra parte e guardo quelli che si esibiscono, è qualcosa di difficilissimo".