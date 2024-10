Sonia Bruganelli frena su Angelo Madonia: “Ho i sensi di colpi per la separazione da Paolo Bonolis”

video suggerito

Sonia Bruganelli ospite di Domenica In oggi, domenica 27 ottobre 2024, ha parlato del suo rapporto con Paolo Bonolis rispondendo a chi l'ha sempre accusata di essere "la stron*a che decide per l'ex marito". La concorrente di Ballando con le stelle, alla domanda sul fidanzato Angelo Madonia, ha frenato ammettendo: "Devo ancora capire cosa voglio io dalla mia vita perché se non capisco questo faccio solo morti e feriti".

La separazione da Paolo Bonolis e il rapporto con Angelo Madonia

Sonia Bruganelli nello studio del varietà della domenica di Rai 1 ha spiegato perché si è spesso mostrata come una donna forte, "occhio di tigre", come l'ha descritta Mara Venier. "In passato ho aggredito per cercare di dimostrare di essere all’altezza di ricoprire il ruolo che avevo. Ero sposata con un uomo importante e lavoravo in un ambiente molto ambito. Sono stata, forse, per tanto tempo un tramite per arrivare" ha raccontato spiegando che la sua scelta di lavorare dietro le quinte dei programmi del marito l'ha messa al centro di alcune querelle. "Facevo i casting, la mia voce era importante. E molte persone accanto a lui mi hanno usata, me ne sono accorta tardi. Per anni ho avuto la nomea di donna str*nza che decideva per Paolo Bonolis. Ma non era assolutamente vero. Andavamo semplicemente d’accordo. Lui è un uomo di 60 anni con una testa enorme, una carriera enorme, decideva da solo. Vedeva in me una persona che poteva essergli di supporto", le parole. Dopo la morte del padre – "che mi ha cambiato la vita" – è arrivata la decisione di separarsi da Bonolis: "Ho alzato le mani, gli ho detto forse non sento più determinate cose. Ci vuole coraggio e anche lui ne ha avuto accettando la mia decisione con enorme affetto, con tanta attenzione nei miei confronti. Le persone hanno presunto che la separazione lasciasse me in balia di tutti".

Sonia Bruganelli ha poi lasciato un punto interrogativo sul suo rapporto con Angelo Madonia. Dopo settimane di voci e paparazzate che la vedevano al centro di una relazione con il ballerino, il volto televisivo ha risposto così alla domanda di Mara Venier:

Se ho un moroso? Devo ancora capire cosa voglio io dalla mia vita perché se non capisco questo faccio solo morti e feriti. Vorrei solo vivere coerentemente con quello che sento, senza ferire nessuno, senza far male a nessuno. Vorrei solo essere un punto di riferimento per i miei figli.

La concorrente di Ballando ha continuato il suo discorso tirando in ballo la separazione da Bonolis: "Al momento ho un enorme senso di colpa perché ho interrotto un matrimonio senza che ci fossero motivi gravi. Non ci sono state cose brutte o tradimenti. Ti senti sempre di dire "Forse, potevo aspettare, pensarci". "Ma si potrebbe tornare insieme" ha aggiunto Mara Venier. La Bruganelli ha così risposto: "Paolo Bonolis se mi vede scappa. Credo che ora sia giusto fare i conti con me, con quello che desidero. È giusto capire quanto posso farcela da sola".

Le parole sulla proposta di Milly Carlucci a Ballando

Sonia Bruganelli ha risposto anche alle accuse che le sono piovute addosso dopo la voce circolata che la vedevano intenta a sfilare il posto a Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le stelle. "Ho incontrato Milly Carlucci perché dopo il primo anno del Grande Fratello, mi è arrivata la proposta di partecipare a Ballando con le Stelle come ballerina. Io dissi di no, dicendole: il massimo che posso fare è – se un giorno cambiano la giuria – la giurata. Quella era la mia comfort zone. Ma la giuria non è stata cambiata e l’anno successivo Milly mi ha richiesto di ballare. Non volevo prendere il posto di nessuno", le parole.