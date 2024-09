Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si scambiano il primo bacio in pubblico: “Gesto liberatorio”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Quando l'amore c'è, è impossibile nasconderlo. Si potrebbe sintetizzare così questo bacio che va a suggellare il legame tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, non che ci fosse bisogno della conferma, ma finora i due non si erano mai lasciati andare ad effusioni pubbliche. Ed eccoli, invece, pizzicati dal settimanale Chi, mentre si salutano prima di dirigersi nelle loro rispettive case. "Gesto liberatorio", scrivono a corredo delle foto.

Il bacio tra Sonia Bruganelli e Angelo Medonia

Non è certo la prima volta che il ballerino e la produttrice, nonché volto tv, sono stati beccati insieme, ma mai era accaduto finora che i due si salutassero baciandosi, senza tener conto del fatto di essere per le strade di Roma. Dopo essere andati a cena, in un ristorante che fosse comodo per entrambi, in cui rilassarsi e scambiare chiacchiere e risate, eccoli al momento di rientrare a casa. Un bacio, fugace, prima di entrare in macchina: la conferma che tra i due la complicità sia ormai cosa nota e consolidata, ma soprattutto che in vista dell'inizio di Ballando con le Stelle, non hanno pensato di diminuire i loro incontri, per non dare troppo nell'occhio, ma anzi, sono pronti a dimostrare di poter essere una coppia, anche senza condividere il palcoscenico.

A Ballando con le stelle insieme, ma non in coppia

Perché è proprio così che accadrà: Madonia accompagnerà Federica Pellegrini, facendole da insegnante, mentre Sonia Bruganelli danzerà con Carlo Aloia. Come ha raccontato lei stessa al settimanale, sebbene la conoscenza con il maestro di ballo era già più che avviata, non ha voluto mettere in discussione la partecipazione allo show di Rai1:

La vedo come opportunità, invece di andare dall’analista tiro fuori qualcosa di me qui. È anche un alibi per staccare la testa dalle responsabilità. Ho accettato di fare Ballando anche perché, avendo conosciuto Angelo, ho conosciuto un po’ quel mondo è il suo mondo.

A questo, poi, Bruganelli aveva specificato anche il perché della scelta di non ballare in coppia con il suo Angelo, quasi un voler mettere in piazza il suo privato, una cosa che non le appartiene e che non avrebbe fatto in un contesto dove, per prima cosa, sarebbe stata lei a mettersi in gioco:

Non penso che il gossip sarà su me e Angelo, ci sono altre coppie che potrebbero accendere la curiosità. Sono qui per togliere una corazza, e avere un maestro come Carlo, che mi ricorda mio fratello, mi darà la possibilità di lasciarmi andare anche nel ballo e di fare cose che non avrei potuto condividere se avessi avuto una persona come Angelo. In quel caso avrei sentito di portare la mia intimità fuori, non lo avrei mai fatto.