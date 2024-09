video suggerito

Angelo Madonia rompe il silenzio: “Perché non ballerò con Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle” Ballando con le stelle al via il 28 settembre. Angelo Madonia svela perché non ballerà con Sonia Bruganelli, sua attuale compagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

89 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dal 28 settembre, la prima serata del sabato di Rai1 sarà all'insegna del ballo. Avrà inizio, infatti, la nuova edizione di Ballando con le stelle. Angelo Madonia ne ha parlato in un'intervista e ha anche svelato perché non ballerà con Sonia Bruganelli sebbene l'imprenditrice – con cui ha una relazione – sia nel cast del programma in qualità di concorrente.

Angelo Madonia spiega perché non ballerà con Sonia Bruganelli

Angelo Madonia ha rilasciato un'intervista al programma di Rtl 102.5 Protagonisti con Francesco Fredella e Gabriele Parpiglia. Il ballerino affiancherà Federica Pellegrini nel corso della nuova edizione di Ballando con le stelle. Dunque, non ballerà con Sonia Bruganelli, con cui ha una relazione. Il ballerino ha spiegato il motivo:

Come sapete io…come dirvi…quest'anno anche Sonia Bruganelli farà parte del cast. Abbiamo scelto, per preservare la nostra vita e le persone attorno a noi, di condividere questo percorso professionale, ma non proprio insieme. Lei ballerà con Carlo Aloia, un professionista, un nuovo arrivato a Ballando.

Il ballerino ha concluso: "Sono contento perché ha del sano questa scelta e va bene così. Ballando è un percorso così intenso che è giusto pensare a Ballando con le stelle".

Ballando con le stelle dal 28 settembre alle 21:30 su Rai1

Angelo Madonia ha parlato poi dei Cugini di Campagna. Anche loro sono tra i concorrenti di Ballando con le stelle: "Se balleranno con le zeppe? Credo di sì. Sono curioso, non so se balleranno uno alla volta o se faranno delle coreografie di gruppo perché hanno una sola maestra". La prima puntata del programma di Milly Carlucci andrà in onda sabato 28 settembre alle ore 21:30. Ecco le coppie:

Federica Nargi – Luca Favilla;

Francesco Paolantoni – Anastasia Kuzmina;

Nina Zilli – Pasquale La Rocca;

Massimiliano Ossini – Veera Kinnunen;

Federica Pellegrini – Angelo Madonia;

Alan Friedman – Giada Lini;

I Cugini di Campagna – Rebecca Gabrielli;

Bianca Guaccero – Giovanni Pernice;

Luca Barbareschi – Alessandra Tripoli;

Sonia Bruganelli – Carlo Aloia;

Furkan Palali – Erica Martinelli;

Tommaso Marini – Sophia Berto;

Anna Lou Castoldi – Nikita Perotti.