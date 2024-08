Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, estate d’amore prima di Ballando con le stelle

video suggerito

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia Fonte: Chi

Continua la relazione tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. La coppia è stata paparazzata mentre faceva shopping per le strade di Roma. L'ex moglie di Paolo Bonolis sarà presto tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Avventura che potrebbe condividere con il suo compagno, sebbene quest'ultimo potrebbe non essere il suo insegnante.

L'estate di Sonia Bruganelli, dalla vacanza con Bonolis a Angelo Madonia

L'estate di Sonia Bruganelli si può dividere in due parti. Una prima parte vissuta a Formentera. Giorni dedicati alla famiglia e trascorsi, dunque, insieme all'ex marito Paolo Bonolis, i figli e gli amici più cari. Poi, si è recata a Palermo dove ha partecipato alla festa di compleanno di Angelo Madonia. Quindi, sono volati a Roma, dove sono stati immortalati dal settimanale Chi, mentre facevano shopping in centro. Carichi di pacchi, poi, si sono recati a casa insieme. I volti distesi, tra sorrisi complici e chiacchiere.

Sonia Bruganelli è fidanzata con Angelo Madonia

A confermare la relazione ci ha pensato Angelo Madonia, anche se ha preferito prendersi il suo tempo. Inizialmente, infatti, il ballerino di Ballando con le stelle ha parlato di Sonia Bruganelli come di una cara amica: "È una cara amica, non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima e intelligente. Ci siamo conosciuti in Spagna perché è venuta a vedere Bailando. Era con altre persone, eravamo in un gruppo. Abbiamo amici comuni". Il mese scorso, tuttavia, ha confermato di stare frequentando l'imprenditrice. A Novella 2000 ha dichiarato:

Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo.

Ora non resta che attendere settembre, quando entrambi parteciperanno al programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle.