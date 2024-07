Angelo Madonia conferma la relazione con Sonia Bruganelli: “Stiamo vivendo qualcosa di molto bello”

video suggerito

Angelo Madonia, coreografo e insegnante di danza a Ballando con le stelle, conferma la relazione con Sonia Bruganelli, produttrice televisiva ed ex moglie di Paolo Bonolis.

A cura di Stefania Rocco

Angelo Madonia, coreografo e insegnante di danza a Ballando con le stelle, conferma la relazione con Sonia Bruganelli, produttrice televisiva ed ex moglie di Paolo Bonolis. Intervistato da Novella 2000, Madonia è uscito per la prima volta dal perimetro della definizione “amicizia” per confermare che quello con Bruganelli è un legame importante per entrambi. “Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo”, ha dichiarato Madonia, apparentemente pronto a ufficializzare la relazione in corso.

Angelo Madonia aveva definito Bruganelli “una cara amica”

Madonia aveva usato parole completamente diverse per descrivere il rapporto con Sonia quando, qualche mese fa, il settimanale Chi aveva sorpreso i due insieme a Madrid. “Sonia? È una cara amica, non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima e intelligente. Ci siamo conosciuti in Spagna perché è venuta a vedere Bailando. Era con altre persone, eravamo in un gruppo. Abbiamo amici comuni”, aveva spiegato in quell’occasione il ballerino, confermando l’esistenza di un semplice rapporto di amicizia. È evidente che da quel momento qualcosa tra i due è cambiato. Per il momento, Sonia ha preferito non commentare in alcun modo le indiscrezioni che la volevano vicina al popolare ballerino, ex compagno di Ema Stokholma, conosciuta proprio a Ballando.

Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle

Se le anticipazioni riportate da Tv Blog dovessero essere confermate, Madonia e Bruganelli parteciperanno insieme alla prossima edizione di Ballando con le stelle. La produttrice tv, reduce dall’esperienza da opinionista al Grande Fratello e all’Isola dei famosi, avrebbe accettato l’invito di Milly Carlucci che le avrebbe proposto di prendere parte alla prossima edizione del talent show nel ruolo di concorrente.