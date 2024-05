video suggerito

Sonia Bruganelli vicina ad Angelo Madonia: "Ema Stokholma soffre, non ha accettato la rottura" La reazione di Ema Stokholma, conduttrice ed ex compagna di Angelo Madonia, di fronte alla notizia della vicinanza tra il maestro di Ballando con le stelle e Sonia Bruganelli, opinionista dell'Isola dei famosi.

A cura di Stefania Rocco

Ema Stokholma, conduttrice ed ex compagna di Angelo Madonia, starebbe soffrendo a causa della vicinanza tra il maestro di Ballando con le stelle e Sonia Bruganelli, opinionista dell’Isola dei famosi ed ex moglie di Paolo Bonolis. Lo sostiene il settimanale Oggi secondo cui l’intesa tra il ballerino e coreografo e la produttrice televisiva starebbe diventando più forte settimana dopo settimana.

La vicinanza tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Bruganelli e Madonia sono stati sorpresi insieme in più di un’occasione nel corso degli ultimi mesi. “Sono stati immortalati nei giorni scorsi in vacanza a Palma de Maiorca: tra loro sguardi di intesa e complicità inequivocabili”, si legge sul settimanale che racconta quanto i due si siano avvicinati nell’ultimo periodo. Era stato lo stesso Angelo a confermare l’intesa con Sonia, parlandone come di una cara amica. Meno avvezza a concentrarsi sul racconto della sua vita privata Sonia che ha preferito non aggiungere altro alle indiscrezioni già circolate a proposito del legame con il ballerino. Non nasconde, tuttavia, l’affetto per Angelo con il quale continua a interagire pubblicamente anche a mezzo social.

La reazione di Ema Stokholma: “Soffre per questa frequentazione”

Ma quale sarebbe stata la reazione di Ema Stokholma, ex compagna di Madonia, alla notizia dell’amicizia tra il coreografo e la produttrice? La conduttrice non l’avrebbe presa benissimo. “A soffrire per questa frequentazione la sensibile Ema che, pare, non abbia mai accettato la fine della storia d'amore con il ballerino di cui era (e forse ancora lo è) innamoratissima”, scrive Alberto Dandolo nell’articolo pubblicato su Oggi che analizza, per la prima volta, la questione sotto il profilo del precedente legame di Madonia. Pubblicamente, tuttavia, Stokholma non ha lasciato trapelare alcun moto di fastidio.