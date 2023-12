Angelo Madonia sulla rottura con Ema Stokholma: “Siamo stati benissimo. Perché ho scelto la privacy” Ospite di Storie Italiane, Angelo Madonia ha parlato per la prima volta della rottura con Ema Stokholma dopo un anno di amore, nato a Ballando con le stelle: “Ho scelto la riservatezza perché sono un padre e un professionista. Come tutte le coppie, sanno quando iniziano a stare insieme ma non quando finiranno”.

A cura di Elisabetta Murina

Angelo Madonia ha parlato per la prima volta della rottura con Ema Stokholma. Ospite di Storie Italiane con Eleonora Daniele, il ballerino ha raccontato perché è finito l'amore con la sua partner nella scorsa edizione di Ballando con le stelle. Finora era stata lei a fornire una versione dei fatti, spiegando che si erano lasciati dopo un anno per gelosia e differenze caratteriali.

Angelo Madonia parla della rottura con Ema Stokholma per la prima volta

Intervistato da Eleonora Daniele, Madonia ha raccontato che la privacy è sempre stata un aspetto fondamentale della sua vita privata. È per questo motivo, infatti, che non ha mai parlato pubblicamente della fine della sua relazione, almeno fino a questo momento:

È stato un anno abbastanza ricco per me, di emozioni ed esperienza. In merito a questo argomento ho sempre scelto la riservatezza perché sono un padre e un professionista, poi caratterialmente ci tengo proprio a non essere pubblico nonostante il mio lavoro, che già mi espone tanto. Quindi le mie dichiarazioni non ci sono state.

Il ballerino ha poi spiegato di aver vissuto un anno bellissimo al fianco di Ema Stokholma, conosciuta nel programma Ballando con le Stelle. Tuttavia, come succede a diverse coppie, anche nella loro si è rotto qualcosa, di cui però non ha voluto parlare:

È stato un anno bellissimo, lei è una persona splendida e siamo stati benissimo. Come tutte le coppie, sanno quando iniziano a stare insieme ma non quando finiranno e così è stato anche per noi. Sono rimasto in silenzio e mi sono concentrato sulle mie figlie.

La versione di Ema Stokholma

Più di un mese fa, in un'intervista rilasciata a DiPiùTv, era stata l'ex ballerina e conduttrice radiofonica a spiegare i motivi della rottura, principalmente inerenti a differenze caratteriali e gelosia:

Non è proprio un periodo semplice. Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Con il tempo ho capito che non siamo compatibili io e Angelo".