Ema Stokholma spiega perché è finita con Angelo Madonia: “Gelosia e differenze caratteriali” “L’amore mi ha deluso”: Ema Stokholma, su DiPiù TV, racconta perché è finita tra lei e Angelo Madonia, ballerino di Ballando con le stelle.

A cura di Daniela Seclì

La relazione tra Ema Stokholma e Angelo Madonia è finita. La conduttrice radiofonica e il ballerino si erano conosciuti nel programma Ballando con le stelle. Nei giorni scorsi, Guillermo Mariotto – mentre commentava la performance di Paola Perego nel programma di Milly Carlucci – ha detto una frase riferita ad Angelo Madonia che non è passata inosservata: “Voglio di più da Paola Perego. Quando Madonia ti ha trascinata, hai inchiodato la gamba come un freno a mano. Ti devi lasciare andare. Guarda tutta quella roba, che adesso è pure libero”. E così, la notizia della rottura tra Ema Stokholma e Angelo Madonia è diventata di dominio pubblico. In queste ore, la diretta interessata ha rotto il silenzio.

Ema Stokholma parla dei motivi della rottura con Angelo Madonia

Ema Stokholma, in un'intervista rilasciata a DiPiùTV, ha parlato dei motivi che hanno portato alla fine della relazione con Angelo Madonia: "Non è proprio un periodo semplice. Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Con il tempo ho capito che non siamo compatibili io e Angelo".

La convivenza interrotta: "L'amore mi ha deluso"

Ema Stokholma ha voluto precisare che con Angelo Madonia era una relazione seria. Entrambi credevano fermamente nel sentimento che provavano l'uno nei confronti dell'altra, tanto da iniziare una convivenza: