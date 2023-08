Chi è Angelo Madonia, fidanzato di Ema Stokholma e maestro di ballo Angelo Madonia, ballerino 39enne originario di Palermo, è il fidanzato di Ema Stokholma. Si sono conosciuti a Ballando con le stelle 2022 e il loro rapporto lavorativo si è trasformato ben presto in amore: lui è papà di due bambine nato da due donne differenti.

A cura di Gaia Martino

Angelo Madonia è il ballerino che ha partecipato allo show televisivo Ballando con le stelle nel 2006 e nel 2022, fidanzato con Ema Stokholma, conosciuta grazie al programma di Milly Carlucci. Ha 39 anni ed è originario di Palermo: ha due figlie nate da due precedenti relazioni e, stando a una delle sue recenti dichiarazioni, sarebbe pronto a diventare ancora padre qualora la compagna speaker lo volesse.

Chi è Angelo Madonia, il fidanzato di Ema Stokholma

Angelo Madonia è nato il 27 luglio del 1984 a Palermo: oggi è ballerino e coreografo oltre che direttore tecnico di Italian Dance Studio Education. Dopo aver danzato al Teatro Massimo di Palermo, ha preso parte a diverse gare note a livello mondiale, tra Inghilterra, Cina e Russia. È approdato per la prima volta a Ballando con le stelle nel 2006, prima di diventare maestro nell'edizione 2022, l'ultima andata in onda.

La storia d'amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia nata a Ballando con le stelle

Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono conosciuti a Ballando con le stelle 2022: durante le prove scattò un particolare feeling trasformatosi poi in amore. Nel corso di una puntata, con un video mandato in onda prima della loro esibizione, la speaker radiofonica ammise i suoi sentimenti per il ballerino. "Milly Carlucci è stato il nostro Cupido, prima di conoscerlo vedevo l'amore come una debolezza, ora sto imparando a fidarmi" raccontò in un secondo momento lei in un'intervista. Sin da subito hanno intrapreso una convivenza condividendo i loro scatti d'amore su Instagram, il primo, pubblicato a novembre, ufficializzava la loro storia. "Grazie perché mi hai dato la possibilità di prendermi cura di te", una delle dediche scritte dal ballerino per la compagna.

Angelo Madonia e Ema Stokholma (foto instagram)

Il rapporto di Angelo Madonia con le due figlie: "Siamo una famiglia serena"

Angelo Madonia prima di conoscere Ema Stokholma ha avuto due relazioni dalle quali sono nate due bambine, Alessandra, la primogenita, e Matilde, di 4 anni. Oggi formano una famiglia allargata: la speaker e conduttrice ha conosciuto le madri delle due bimbe, "vanno tutte d'accordo, è un gruppo familiare sereno" raccontò lui. Proprio nel corso di questa estate papà Angelo con la compagna e le bambine hanno trascorso del tempo insieme al mare, come testimonia un video condiviso su Instagram.