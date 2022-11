Angelo Madonia per Ema Stokholma: “Grazie perché mi hai dato la possibilità di prendermi cura di te” Angelo Madonia tra le sue stories ha condiviso una dedica per Ema Stokholma con la quale condivide l’avventura a Ballando con le stelle. Ieri sera in diretta hanno ufficializzato il loro amore: “Grazie perché mi hai dato la possibilità di prendermi cura di te”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le Stelle 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche quest'anno è nata una coppia nel cast di Ballando Con Le Stelle. Proprio come capitò con Arisa e Vito Coppola l'anno scorso, anche Ema Stockholma e Angelo Madonia sono diventati un binomio non solo in pista, anche nella vita privata. Ieri sera, nella puntata in diretta su Rai Uno, hanno deciso di uscire definitivamente allo scoperto: "È una cosa seria, ha le chiavi di casa" hanno raccontato. Dopo la puntata il ballerino ha fatto una dedica alla sua nuova donna.

La dedica di Angelo Madonia a Ema Stokholma

Dopo la puntata di Ballando con le Stelle che li ha visti in vetta alla classifica Angelo Madonia e Ema Stokholma sarebbero tornati a casa insieme. Tra le sue stories il ballerino ha condiviso una foto della sua nuova fidanzata con il quale è uscito allo scoperto nella diretta di ieri con una dedica: "La cosa più bella di questo Ballando con le stelle è vederti felice e serena. Spesso mi ringrazia anche in pubblico ma stasera sono io a ringraziati perché mi hai dato la possibilità di prendermi cura di te".

L'amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia

Dopo la timidezza e i dubbi dei primi tempi, i due concorrenti dello show di Milly Carlucci sono usciti allo scoperto ed hanno ammesso in diretta che è scoppiato l'amore. "Alla fine Angelo è una persona molto seria e quindi sto imparando a conoscerlo ed a capire che posso anche espormi, non ho tanta paura del futuro. Ha le chiavi di casa. È una cosa seria. Io forse mi ero messa un sacco paletti e forse avevo bisogno di qualcuno che non li rispettasse" sono state le parole della conduttrice radiofonica in onda su Rai Uno. La loro esibizione però ha fatto discutere i giudici, a Selvaggia Lucarelli in particolare non è piaciuta ed ha accusato gli altri giurati di essere condizionati dalla simpatia provata nei loro confronti.