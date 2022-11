Ballando con le Stelle, Gabriel Garko annuncia: “Devo operarmi al tendine” Gabriel Garko annuncia in un video con Milly Carlucci fornisce aggiornamenti sulle sue condizioni dopo l’infortunio al braccio. Si opererà la prossima settimana, ma resta in gara.

A cura di Andrea Parrella

Novità sul fronte infortunio per Gabriel Garko. L'attore, protagonista di questa edizione di Ballando con le Stelle, sarà costretto a operarsi al tendine del braccio, dopo l'infortunio rimediato nei giorni scorsi che lo aveva quasi costretto al ritiro. L'annuncio arriva dallo stesso Garko, che in compagnia di Milly Carlucci all'interno degli studi del programma, dà gli ultimi aggiornamenti attraverso l'account Instagram del suo manager, Nando Moscariello:

Queste sono veramente le ultime notizie dal fronte. Praticamente il tendine si è rotto, mercoledì prossimo mi opero. Questo sabato sarò in puntata, stiamo cercando di fare una cosa adatta. Poi la settimana prossima mi opererò mercoledì e giovedì uscirò, per essere in puntata sabato. Nella sfortuna il tendine è rimasto agganciato all'osso, quindi continua a tirare. Ci vogliono grandi vibrazioni positive, perché quelle negative sono già arrivate.

Garko resta in gara

Nessun ritiro per Garko, dunque, ma coreografie settate sul suo infortunio che gli permettano di muoversi nonostante il dolore al braccio. La scorsa settimana l'attore si era infortunato proprio nel corso delle prove, arrivando ad annunciare, a poche ore dalla messa in onda, di non essere certo di poter scendere in pista regolarmente.

Cosa prevede il regolamento di Ballando con le Stelle

Come si sa il regolamento di Ballando con le Stelle prevede l'esclusione a prescindere di quei concorrenti che non riescano ad esibirsi. Lo scorso sabato, come molti telespettatori avranno notato, Luisella Costamagna aveva annunciato di volersi ritirare a causa del dolore alla caviglia che la affliggeva, prima che giuria e pubblico la convincessero ad accennare anche solo in parte la coreografia preparata in settimana, così da poter provare a recuperare nei giorni successivi. Escamotage grazie al quale Costamagna è effettivamente rimasta in gara e che consentirà a Garko di continuare il suo percorso a Ballando con le Stelle.