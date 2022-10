Selvaggia Lucarelli a Montesano: “Oltre ai vaccini ora credo ai miracoli: sei tra i miei preferiti” “Ai vaccini ci credevo già…”, è la premessa di Selvaggia Lucarelli che spazientisce il concorrente. “Non è lo spazio giusto ora…”, la interrompe Montesano cogliendo la provocazione. “Sei un grande personaggio eppure vieni qua e dai il massimo, non come Al Bano che abbraccia l’ulivo”.

Enrico Montesano torna ad esibirsi in pista a Ballando con le stelle. Nella puntata di sabato 29 ottobre l'attore balla un Cha cha sulle note di Je so' pazzo di Pino Daniele in coppia con una strabiliante Alessandra Tripoli, dedicato a Totò. La giuria è tutta in piedi per lui che, nella coreografia, ha saputo trovare il giusto spazio per la sua performance recitativa.

Il commento dei giudici sulla performance di Montesano

Nel racconto che ha preceduto l'esibizione, Montesano ha parlato dell'amore per la sua famiglia e della felicità che in particolare ha portato la nascita dei suoi nipotini. "Che Montesano sia bravo lo sappiamo, ma vorrei sapere cosa dicono di te i tuoi nipotini", lo incalza Alberto Matano subito dopo la performance. "Bella domanda, in effetti non gliel'ho chiesto", scherza lui. "Ha fatto una coreografia strepitosa, con tutti gli elementi azzeccati", commenta dal punto di vista tecnico Carolyn Smith. "Lavorare per una trasmissione importante non aggiunge nulla alla tua carriera, ma hai alzato il livello", aggiunge Ivan Zazzaroni. "Ricongiungermi con il mio pubblico mi mancava", chiude Montesano.

Ache Selvaggia Lucarelli si ricrede

"Ai vaccini ci credevo già…", è la premessa di Selvaggia Lucarelli che spazientisce il concorrente. "Non è lo spazio giusto ora…", la interrompe Montesano cogliendo la provocazione. "Era solo la premessa! Ai vaccini ci credevo, ora credo anche ai miracoli, perché stai diventando uno dei miei concorrenti preferiti e lo dico con dolore! Quando arrivano grandi personaggi con una storia alle spalle è come se questo già bastasse, penso ad Al Bano che abbraccia all'ulivo", spiega tra le risate della giuria. "Tu invece vieni qua e vuoi dare il massimo, si vede! Poi hai anche una grande classe nel rispondere e hai sempre la misura", conclude Selvaggia. "Eleganza", chiude Mariotto con una sola parola.