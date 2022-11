Ballando con le Stelle 2022, nessuna coppia eliminata: la classifica dell’ottava puntata Sabato 26 novembre su Rai1 è andata in onda l’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2022. Nessuna coppia è stata eliminata. Al primo posto invece, con 63 punti, Ema Stokholma e Angelo Madonia.

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 26 novembre è andata in onda l'ottava puntata di Ballando con le Stelle 2022, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci e con la partecipazione di Paolo Belli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto nel ruolo di giurati. Nessuna coppia è stata eliminata in questo appuntamento, che è cominciato in via eccezionale alle 22 per dare spazio ai Mondiali in Qatar, ma tre di loro hanno ricevuto un bonus speciale da usare nella prossima puntata.

Chi sono i concorrenti eliminati nella puntata del 26 novembre

Nessuna coppia è stata eliminata nel corso dell'ottava puntata di Ballando con le Stelle 2022, andata in onda sabato 26 novembre su Rai1. L'appuntamento è iniziato più tardi rispetto al solito, alle 22, per via dei Mondiali in Qatar. Milly Carlucci ha aperto la puntata esprimendo la sua solidarietà nei confronti degli abitanti di Ischia, dopo i fatti di cronaca che hanno sconvolto l'Isola. La gara è poi entrata nel vivo con una sfida speciale per conquistare 10 punti, che è stata vinta da Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. In chiusura il ricordo di Renato Balestra, lo stilista morto il 26 novembre a 98 anni.

La classifica dell'ottava puntata

La classifica dell'ottava puntata di Ballando con le Stelle 2022 vede al primo posto, con 63 punti, la coppia formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia. Il bonus "tesoretto" viene assegnato da Frank Matano proprio ai primi classificati, mentre il voto della giuria popolare va alla coppia formata da Iva Zanicchi e Samuel Peron. All'ultimo posto invece Rosanna Banfi e Simone Casula. Di seguito la classifica completa della puntata del 26 novembre:

