Angelo Madonia: “Ema Stokholma ha conosciuto le mie ex, siamo una famiglia serena” Prosegue la relazione tra Angelo Madonia e la compagna Ema Stoccolma. “Lei conosce le madri delle mie figlie e vanno d’accordo”, ha raccontato il maestro di Ballando con le stelle.

A cura di Stefania Rocco

Il rapporto tra Angelo Madonia e la compagna Ema Stokholma prosegue senza intoppi anche a mesi di distanza dalla fine della partecipazione al talent show Ballando con le stelle. Lo racconta il coreografo e maestro di danza in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo cui confessa di avere presentato alla celebre conduttrice radiofonica e televisiva le sue ex compagne, madri delle sue due figlie. Tra le tre donne sarebbe nato un ottimo rapporto, tanto da spingere Angelo a parlarne pubblicamente: “Io ho la famiglia che lei non ha mai avuto. Ho due figlie: Alessandra che vive in Toscana con la madre e sta con noi ogni due settimane e Matilde che sta a casa nostra tre giorni a settimana. Ema ha la delega per andarla a prenderla a scuola: è un’organizzazione felice perché le mamme delle mie figlie ed Ema vanno d’accordo, è un gruppo familiare sereno”.

La storia d’amore tra Angelo Madonia e Ema Stokholma

Dalla fine della partecipazione a Ballando con le stelle, Angelo e Ema sono andati a vivere insieme. Una scelta che si è rivelata essere vincente e per niente affrettata: “Ci accomuna la passione per i tatuaggi, ma non solo: tutti e due volevamo una storia seria e insieme ci completiamo. La casa che abbiamo messo su che all’inizio era un suo progetto – ma che poi è diventato un progetto di coppia – è il centro delle nostre giornate. Facciamo colazione insieme, poi ci dedichiamo ai rispettivi impegni di lavoro e poi ci ritroviamo a casa dove spesso io cucino”.

Angelo Madonia: “Un figlio da Ema Stokholma, se lo volesse”

Infine, Madonia ha confessato che sarebbe pronto a sposare Ema e ad avere con lei un figlio se la compagna lo desiderasse: “Se Ema volesse un figlio a me andrebbe bene, anche se due figlie già le ho non sono così egoista. Se la sposerei? Certo che sì perché ha tutte le qualità del mondo”.