Giulia Berdini, moglie di Franco Di Mare al funerale: “Mi hai insegnato a vivere guardando sempre il bene”

Oggi, lunedì 20 maggio, i sono tenuti i funerali di Franco Di Mare presso la Chiesa degli Aristi, a Roma. Il noto giornalista Rai è scomparso a 68 anni a causa di un mesotelioma. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione che hanno partecipato per dargli l'ultimo saluto, tra cui Beppe Fiorello e Bruno Vespa. Durante la cerimonia, la moglie Giulia Berdini ha letto una toccante lettera rivolta al marito. I due erano convolati a nozze segretamente poco prima della scomparsa di Di Mare.

Durante il funerale, Giulia Berdini ha letto una lunga lettera indirizzata al marito. Con gli occhi bagnati dalle lacrime, gli ha dedicato parole piene d'amore, ringraziandolo per gli anni passati insieme e sperando di averlo reso sempre felice:

Ciao ‘Lily', non avrei mai pensato che queste parole così semplici, normali, quotidiane, potessero essere così strazianti. Perdonami se il dolore vince e oggi non riesco a trovare la forza di sorridere come desideravi tu. Lo farò domani, spero, ma oggi non riesco proprio. Ti giuro che proverò a farlo e se ci riuscirò sarà solo perché me tu mi hai insegnato ad affrontare la vita quotidiana guardando sempre sempre nel verso giusto, quella del bene. Franco era il bene, è stato sempre il bene. E anche se te ne sei andato fisicamente, non potrò mai cancellare tutto il bello, il bene, la meraviglia che mi hai fatto. Mi hai accolto nella tua vita, me ne hai fatto diventare parte, mi hai coccolata, protetta, mi hai aiutato a capire i miei errori, a migliorarmi, forse, non sono sicura di questo. Sei stato un compagno come se ne leggono nei libri, quelli belli, che amavi tanto. Spero di averti reso felice e se qualche volta non è successo perdonami, ma sono certa di averti fatto sempre ridere, in ogni momento. Dovrò camminare senza te al mio fianco, senza il tuo sorriso ad accompagnarmi, le tue prese in giro, non so se ce la farò. Sarei per sempre dentro di mei. Ti amo immensamente.