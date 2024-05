video suggerito

Franco Di Mare ha sposato Giulia Berdini poco prima della morte, Ruotolo: "Sei riuscito a coronare il tuo sogno" Franco Di Mare ha sposato Giulia Berdini due giorni prima della morte. Stavano insieme da sette anni, si erano conosciuti nella sede Rai di Saxa Rubra.

A cura di Daniela Seclì

Franco Di Mare, due giorni prima di morire, ha sposato Giulia Berdini, la compagna che era al suo fianco da sette anni e che ha condiviso con lui le fasi finali della malattia. Il giornalista si è spento in queste ore, aveva un mesotelioma. Due giorni fa, il fratello Gino aveva pubblicato un post che ritraeva le rose bianche usate per la cerimonia, accompagnate dalla frase: "Post muto". Solo 48 ore dopo, la tragica notizia.

Franco Di Mare e il matrimonio con Giulia Berdini prima della morte

Franco Di Mare ha sposato Giulia Berdini poco prima di morire. La notizia era trapelata nei giorni scorsi tramite l'Agenzia Dire. Il fratello Gino Di Mare aveva pubblicato sui social un dettaglio della cerimonia, un anello di candide rose bianche davanti al quale Franco Di Mare e Giulia Berdini sono diventati marito e moglie dopo sette anni di fidanzamento. Un ultimo gesto che il sessantottenne ha fatto per esprimere l'amore che prova per la compagna che è stata al suo fianco fino alla fine. Sandro Ruotolo, su X, ha confermato che Franco Di Mare e Giulia Berdini si sono uniti in matrimonio nei giorni scorsi:

Caro Franco, mi hai scritto pochi giorni fa e ti ho risposto con grande affetto. Hai tenuto ferma la tua denuncia contro il cinismo della Rai ma sei anche riuscito a coronare il desiderio di sposarti. Ne sono stato strafelice. Hai sofferto troppo. Che la terra ti sia lieve.

La storia d'amore di Franco Di Mare e Giulia Berdini

Franco Di Mare e Giulia Berdini si sono conosciuti nella sede Rai di Saxa Rubra. La donna, che si occupa di ristorazione, era responsabile del catering del bar interno. La loro relazione è iniziata nel 2017. In più di un'occasione, il giornalista ha rimarcato come la trentatreenne sia stata in grado di cambiargli la vita con la sua allegria: "Mi ha contagiato con il suo sguardo allegro sulla vita che temevo fosse andato perduto. Annoiarsi, accanto a lei, non è mai stato possibile". La differenza d'età ha smesso di rappresentare un problema, quando Franco Di Mare si è reso conto che "il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce". Giulia è stata al suo fianco fino alla fine.