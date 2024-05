video suggerito

La vita privata di Franco Di Mare: il matrimonio con Giulia Berdini, la figlia Stella e l’ex moglie Alessandra Franco Di Mare è morto a 68 anni a causa di un mesotelioma. Nella sua vita privata l’amore per Giulia Berdini, che aveva sposato due giorni prima di morire, la figlia Stella adottata a Sarajevo e il matrimonio finito con Alessandra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

416 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra Giulia Berdini, a destra Stella e Franco Di Mare

Franco Di Mare è morto all'età di 68 anni. Il giornalista e inviato Rai era malato. Come aveva raccontato nel corso di un'intervista rilasciata a Che tempo che fa aveva un mesotelioma che non gli ha lasciato scampo. Al suo fianco, Giulia Berdini, la compagna che il giornalista ha sposato due giorni fa. Nella vita privata di Franco Di Mare, anche il matrimonio finito con Alessandra e l'amore per la figlia Stella.

Franco Di Mare, la vita privata: la moglie Giulia Berdini e il matrimonio finito con Alessandra

Franco Di Mare con la ex moglie Alessandra

Franco Di Mare è stato sposato per quindici anni con Alessandra. Un matrimonio vissuto in assoluta riservatezza e durato dal 1997 al 2012. Nel 2017, poi, il giornalista ha iniziato una relazione con Giulia Berdini, che – secondo quanto riporta Agenzia Dire – è diventata sua moglie due giorni fa ed è rimasta al suo fianco fino alle ultime ore della sua vita. Giulia ha 33 anni e, con il suo amore, aveva saputo sgretolare ogni dubbio sulla differenza d'età tra lei e il giornalista. Di Mare aveva parlato con grande dolcezza di lei:

Non avevo messo in conto che, molto banalmente, il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce, come diceva Blaise Pascal molto prima di diventare un bigliettino nei cioccolatini. Ora so che è vero. Mi ha contagiato con il suo sguardo allegro sulla vita che temevo fosse andato perduto. Annoiarsi, accanto a lei, non è mai stato possibile.

La figlia Stella, adottata a Sarajevo

Un'altra persona che è stata vicina a Franco Di Mare durante la malattia è stata Stella. "La persona che ha dato senso e scopo a tutta la mia vita", così il giornalista parlava di quella bambina adottata a Sarajevo e che oggi ha trent'anni. Di Mare l'aveva portata via dall'orfanotrofio facendola salire su un volo della Croce Rossa. Il loro primo incontro, da anni scolpito in modo indelebile nella mente del giornalista. Nel 2019, ospite del programma L'ora solare, su Tv2000, raccontò:

Andai in un orfanotrofio perché era stato colpito da una granata. Fu una fortuna che solo in due rimasero feriti. Tra tanti bambini biondi ne notai una con i capelli scuri, era l'unica che sorrideva. Io la presi in braccio, lei mi si aggrappò al collo e quello fu l'inizio di una grande storia.

Da questa storia è nata la fiction "Non chiedere perché", tratta dal libro di Franco Di Mare: "C'è Stella dietro ogni riga che ho scritto, è lei che ha raddrizzato il percorso della mia vita e l'ha salvata. E adesso, ogni volta che la guardo camminare libera per il mondo, mi commuovo".