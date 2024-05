video suggerito

“L’unico Franco che ci piace è Di Mare”, il ricordo della moglie Giulia Berdini A pochi giorni dalla scomparsa di Franco Di Mare, Giulia Berdini ha condiviso sul suo profilo social uno striscione dedicato al marito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Franco Di Mare, due giorni prima di morire, aveva sposato la compagna Giulia Berdini. È stato Gino, fratello del giornalista, a dare la notizia del matrimonio. Dal giorno della scomparsa di Franco Di Mare, Giulia non aveva condiviso messaggi o storie sul suo profilo social. Domenica 19 maggio ha rotto il silenzio, publicando su Instagram la fotografia di uno striscione dedicato a suo marito. Lo scatto è accompagnato da un brevissimo messaggio: "L'unico".

"L'unico Franco che ci piace è Di Mare"

Franco Di Mare, inviato Rai in zone di guerra, è morto il 17 maggio a Roma nel suo appartamento a Saxa Rubra. Il giornalista, 68 anni, era affetto da mesotelioma, un tumore causato dall’esposizione all’amianto. A pochi giorni dalla sua scomparsa, la moglie Giulia Berdini ha condiviso sui social un messaggio dedicato al marito. Berdini ha pubblicato la fotografia di uno striscione dedicato al giornalista: "L'unico Franco che ci piace è Di Mare", accompagnando la foto a un messaggio: "L’unico". La coppia è stata insieme per sette anni, sposandosi due giorni prima della scomparsa del giornalista.

La commozione di Fabio Fazio: "Ci ha lasciato una grande lezione"

Il giornalista aveva annunciato di essere malato nella trasmissione Che Tempo Che Fa. Nella sua ultima intervista televisiva, diceva a Fabio Fazio di aver avuto una vita "bellissima e piena di memorie". A queste parole, aggiungeva: "Non mi voglio fossilizzare intorno all’idea della morte. Oggi sono qui a festeggiare l’idea che esista una soluzione che ancora non si è scoperta. Non bisogna buttarsi giù, si può andare avanti con ragionevoli speranze". La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione sia da parte del pubblico che da parte del mondo della politica e dello spettacolo. Fabio Fazio ha ricordato il collega in un video condiviso sul suo profilo X (ex Twitter):

Sapevo come tutti che sarebbe dovuto succedere a breve. Quando una così accade ci si sorprende, non si è mai pronti. Franco ci ha lasciato una grande lezione in quell'intervista a Che Tempo Che Fa per presentare il suo libro. È stato molto importante quello che ha detto. Per quanto che mi riguarda, ciò che ci siamo detti prima e quello che ci siamo scritti nei giorni successivi sono cose che rimarranno dentro di me a lungo. È un grande dolore.