La morte di Franco Di Mare, le reazioni: “Hai sofferto troppo. La terra ti sia lieve”

La notizia della morte del giornalista Franco Di Mare ha suscitato un'ondata di reazioni: il mondo della politica – dal Ministro della Cultura al leader del Pd Elly Schlein – e quello del giornalismo e dell'intrattenimento – da Sigfrido Ranucci a Maurizio de Giovanni.

La notizia della morte del giornalista Franco Di Mare ha suscitato un'ondata di reazioni commosse non solo da parte del pubblico che amava e stimava il professionista, ma anche da parte di tanti colleghi, politici e altre celebrità. Franco Di Mare è morto a causa di un mesotelioma, tumore incurabile legato all'esposizione da amianto. Nei giorni scorsi, attraverso un collegamento con Che Tempo Che Fa, aveva annunciato di avere ancora poco da vivere. Tra le reazioni quella del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, lo scrittore Maurizio de Giovanni, il giornalista e portavoce Pd Sandro Ruotolo e il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Le reazioni della politica

Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha elogiato la dedizione di Di Mare alla professione giornalistica, sottolineando la sua competenza e serietà. Ha ricordato come Di Mare abbia reso pubblica la sua malattia con grande dignità e coraggio, esprimendo il cordoglio del Senato ai familiari del giornalista. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha manifestato la sua tristezza per la perdita di un giornalista storico della televisione italiana, riconoscendo l'impegno e la passione di Di Mare per l'informazione:

È con profonda tristezza che apprendo della scomparsa del grande giornalista e volto storico della televisione italiana. Ricorderemo sempre il suo impegno e la sua passione per l'informazione anche nel mio ambito.

Maria Elena Boschi, vicepresidente della Vigilanza Rai, ha definito Di Mare un grande giornalista che ha sempre raccontato la verità con professionalità: "Ci lascia un grande giornalista che ha saputo raccontare la verità con serietà e professionalità, fino al suo ultimo giorno. Un abbraccio sincero alla famiglia". Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: "Un grande napoletano. La sua forza, in questo ultimo difficile periodo, aveva colpito tutti noi. Franco, non ti dimenticheremo!". Elly Schlein, leader del Partito Democratico: "Perdiamo un grande giornalista, ed è una perdita davvero per tutti". Sandro Ruotolo, responsabile comunicazione Partito Democratico e giornalista, storico collega di Franco Di Mare, ha detto:

Caro Franco, mi hai scritto pochi giorni fa e ti ho risposto con grande affetto. Hai tenuto ferma la tua denuncia contro il cinismo della Rai ma sei anche riuscito a coronare il desiderio di sposarti. Ne sono stato strafelice. Hai sofferto troppo. Che la terra ti sia lieve.

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano:

Sono vicino alla moglie, alla figlia e agli affetti di Franco Di Mare in questo momento di grande dolore per la scomparsa di un professionista che ha contribuito con la sua opera attenta e informata ad arricchire il servizio pubblico televisivo nazionale. Ho potuto apprezzarne di persona l’etica, la passione e la professionalità nel nostro comune trascorso al TG1, di cui in questo momento affiorano mille ricordi, dopo averlo conosciuto nei primi anni Novanta a Sarajevo durante il conflitto nella ex Jugoslavia. In quel contesto drammatico è nata un’amicizia salda e forte, rinvigoritasi quando ci siamo ritrovati al Tg1 dove abbiamo lavorato per anni in piena concordia, trascorrendo tante ore a parlare e a scambiarci idee e opinioni. Pochi giorni fa gli mandai una foto scattata da me a Sarajevo dove ritraevo Franco e Fabio Chiucconi. Franco mi ha risposto con un lungo messaggio che conserverò gelosamente, soprattutto nel cuore.

Le reazioni dei colleghi e dei personaggi della tv

Alberto Matano ha ricordato Franco Di Mare a Vita in Diretta, dando per primo la notizia: "Una notizia dolorosa che non avrei mai voluto dare. Devo dirvi con immenso dolore che è mancato il nostro amato Franco Di Mare". Anche David Parenzo a La Zanzara ha commentato in apertura: "Un grande giornalista che ho avuto la fortuna di conoscere, è una persona speciale e molto popolare presso il pubblico". Sigfrido Ranucci: "Addio Franco. Giornalista inviato e direttore libero! Grazie per avermi onorato della tua fiducia". Su Twitter anche Antonella Clerici ha ricordato Franco Di Mare con una fotografia. Maurizio de Giovanni, popolarissimo scrittore e amico di Franco Di Mare, ha scritto: "Te ne vai senza andartene mai. Se puoi vienimi in sogno, fratello mio. Non lasciare che io non ti veda più".