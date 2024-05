video suggerito

Morte Franco Di Mare, la Rai: "Profondo dolore e riconoscenza per quanto ha fatto in carriera" Il cordoglio della Rai per la scomparsa di Franco Di Mare: "Riconoscenza per quanto fatto nel corso della sua lunga carriera che lo ha spesso visto in prima linea per raccontare coraggiosamente i conflitti nel mondo". Sergio: "Sarò vicino alla famiglia".

La morte di Franco Di Mare e il cordoglio della Rai, l'azienda per la quale il giornalista ha dedicato una vita intera, prima come cronista di guerra poi come conduttore infine come dirigente. "Profondo dolore e riconoscenza" si legge nel comunicato nel quale si esprime il cordoglio di tutta l'azienda del servizio pubblico nelle persone della presidente Marinella Soldi, a nome anche del Cda, dell'amministratore delegato Roberto Sergio, del direttore generale Gianpaolo Rossi.

Il comunicato della Rai

Questo il testo della Rai per la scomparsa di Franco Di Mare: "La scomparsa di Franco Di Mare è per la Rai, per la quale si è sempre speso con passione e professionalità, motivo di profondo dolore, al quale si unisce la riconoscenza per quanto fatto nel corso della sua lunga carriera che lo ha spesso visto in prima linea per raccontare coraggiosamente i conflitti nel mondo. Una passione che lo ha accompagnato anche nei programmi condotti successivamente, nei ruoli dirigenziali ricoperti e nell’esperienza del programma di inchiesta “Frontiere” da lui condotto fino al 2023. Ai suoi familiari va il sincero cordoglio della presidente Marinella Soldi, a nome anche del Cda, dell'amministratore delegato Roberto Sergio, del direttore generale Gianpaolo Rossi e dell'Azienda tutta".

Il messaggio di Roberto Sergio

In una nota alla stampa, l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio commenta la scomparsa di Franco Di Mare: "Sono commosso e conservo nel mio cuore il dolce, faticoso colloquio telefonico avvenuto il giorno successivo alla sua denuncia. Purtroppo non potrò incontrarlo, come ci eravamo ripromessi, ma sarò vicino alla famiglia e in questo doloroso momento prego con loro".

Franco Di Mare: l'ultima apparizione in Rai e il matrimonio con Giulia Berdini due anni fa

L'ultima apparizione di Franco Di Mare sarà quella in diretta da Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa" nella quale aveva appunto svelato di avere un mesotelioma, probabilmente per aver respirato amianto negli anni da inviato di guerra. In quell'intervento, Di Mare denunciò le mancanze della Rai nei suoi confronti, documentazioni richieste e mai avute che gli avrebbero permesso di risalire all'origine del suo male. Due giorni fa, Franco Di Mare ha sposato la sua compagna Giulia Berdini, conosciuta nel 2012 nella sede Rai di Saxa Rubra.