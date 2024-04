video suggerito

Chi è Giulia Berdini, la fidanzata di Franco Di Mare dopo l’ex moglie Alessandra Giulia Berdini, fisico da modella e un lavoro estraneo allo spettacolo, è la compagna del noto cronista ed ex direttore di Rai3, Franco Di Mare. I due, 36 anni di differenza, hanno una relazione lontana dalle luci dei riflettori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

Giulia Berdini, la fidanzata dell'ex direttore di Rai3 Franco Di Mare, è al suo fianco ormai da otto anni. Ha 33 anni, originaria di Roma, e non fa parte del mondo dello spettacolo, ma è proprio in Rai che ha conosciuto il suo attuale compagno, che sostiene anche in questo periodo così delicato, in cui il giornalista si trova a dover affrontare un mesotelioma, tumore sviluppatosi a seguito del contatto con l'amianto. Il loro amore è nato a distanza di qualche anno dalla fine del primo matrimonio di lui con l'ex moglie Alessandra, con la quale ha adottato sua figlia, Stella, oggi 30enne, adottata a Sarajevo portandola via da un orfanotrofio.

Chi è Giulia Berdini e che lavoro fa la fidanzata di Franco Di Mare

Giulia Berdini, classe 1991, ha 33 anni ed è originaria di Roma. Lavora per una società di ristorazione, che occupa in diversi settori, tra cui anche quello della Rai, oltre che per l'Areonautica, l'esercito e la marina militare. La giovane, quindi, non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo e non ha mai pensato di farvi parte. Sul suo profilo Instagram, dove è seguita da 37mila follower, Giulia racconta stralci della sua vita, sebbene cerchi di mantenere del tutto riservata la sua storia con il giornalista.

La storia d'amore con Franco Di Mare e il sostegno durante la malattia

I due si sono conosciuti nella sede Rai di Saxa Rubra, dove lei era responsabile del catering del bar interno, tra una chiacchierata e l'altra, è nato qualcosa che ha superato la semplice simpatica. "La donna che ha avuto la forza di sopportarmi perfino quando non mi sopportavo neppure io" ha raccontato il giornalista che aveva messo a tacere anche i commenti sulla differenza d'età, tra loro ci sono ben 36 anni di differenza, dicendo:

Non avevo messo in conto che, molto banalmente, il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce, come diceva Blaise Pascal molto prima di diventare un bigliettino nei cioccolatini. Ora so che è vero.

Giulia, quindi, è stata in grado di portare una nuova luce alle giornate del giornalista: "Mi ha contagiato con il suo sguardo allegro sulla vita che temevo fosse andato perduto. Annoiarsi, accanto a lei, non è mai stato possibile". Ad oggi è colei che sta al suo fianco, in un momento difficile e doloroso.

Franco Di Mare prima di Giulia, il matrimonio con Alessandra

In precedenza, Franco Di Mare è stato sposato con una donna di nome Alessandra, con cui ha cresciuto la figlia Stella. Quest'ultima non è la figlia biologica della ex coppia, ma è nata in Bosnia ed è stata adottata quando aveva solo 10 mesi di vita, ai tempi in cui Di Mare era inviato di guerra a Sarajevo. Il giornalista e Alessandra si sono separati nel 2012 e lui ha chiarito come Giulia Berdini non abbia che fare con il divorzio e sia entrata nella sua vita ben dopo la fine del suo matrimonio.