Morto Franco Di Mare a 68 anni, il giornalista Rai aveva un tumore aggressivo È morto Franco Di Mare, il giornalista aveva 68 anni. Lo annuncia la famiglia con una nota: "Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari". Poche settimane prima del decesso aveva annunciato in Tv la sua malattia.

A cura di Andrea Parrella

È morto Franco Di Mare, aveva 68 anni. Ad annunciare la scomparsa del giornalista, che in Rai è stato cronista, inviato di guerra e conduttore, è stata la famiglia attraverso una nota diramata dall'Ansa. "Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie". Solo poche settimane fa Di Mare aveva annunciato pubblicamente in televisione di essere gravemente malato a causa di un mesotelioma, un tumore aggressivo dovuto all'esposizione ad amianto.

Alberto Matano annuncia la morte in diretta Tv, la commozione del conduttore

A parlare della scomparsa di Franco Di Mare anche il giornalista Alberto Matano, che ha dato la notizia in tempo reale a La Vita in Diretta. Il giornalista, visibilmente commosso, ha interrotto immediatamente la scaletta del programma: "Una notizia dolorosa che non avrei mai voluto dare. Devo dirvi con immenso dolore che è mancato il nostro amato Franco Di Mare".

Franco Di Mare aveva parlato della malattia in Tv

Franco Di Mare era tornato al centro delle cronache di recente, dopo l'apparizione televisiva a Che Tempo Che Fa, dove a seguito di una lunga assenza dagli schermi aveva annunciato in diretta di essere reduce dal lungo periodo di malattia. "Questo tubicino che mi corre sul viso – aveva spiegato agli spettatori – è un tubicino legato ad un respiratore automatico e mi permette di respirare in modo forzato, ma mi permette di essere qui a raccontare, a parlare con te. Mi sono preso il mesotelioma, un tumore molto cattivo, legato alla presenza di amianto nell'aria e si prende tramite la respirazione di parcelle di amianto, senza rendersene conto."

L'attacco di Franco Di Mare alla Rai: "Ripugnante"

Nello stesso contesto Di Mare aveva sostanzialmente denunciato le mancanze della Rai nei suoi confronti, sia dal punto di vista fattivo, spiegando di non aver ricevuto la documentazione che aveva richiesto per risalire alle cause del suo male, sia per l'assenza di supporto da parte dell'azienda dal punto di vista emotivo: "Tutta la Rai si è dileguata dopo la mia malattia. Tutti i dirigenti, non questi, ma anche quelli precedenti. Io chiedevo alla Rai di sapere l'elenco dei posti dove fossi stato per chiedere alle associazioni di categoria cosa potessi fare. Sono spariti tutti. Se io sono arrivato a capire che possano esistere ragioni di tipo legale e sindacale, ma quello che capisco meno pè l'assenza sul piano legale e umano. Queste persone sono sparite, si sono negate al telefono, non rispondevano più a me che pure ero un dirigente. Una cosa per cui trovo un solo aggettivo: ripugnante".

Franco Di Mare aveva sposato Giulia Berdini due giorni prima di morire

Sui social è comparso anche il saluto a Franco Di Mare del fratello Gino, che si è limitato a un messaggio molto essenziale, poche parole rivolte al fratello scomparso: "Ciao Frà, con te va via un pezzo di me". Solo due giorni fa Di Mare aveva sposato Giulia Berdini, conosciuta nel 2012 nella sede Rai di Saxa Rubra, dove lei curava il catering del bar interno. Dopo oltre dieci anni di relazione, il giornalista aveva sposato Berdini poche ore prima della sua morte.