Bruno Vespa ai funerali di Franco Di Mare: “Spero che la Rai si risvegli”

Tantissimi personaggi noti dello spettacolo italiano si trovano in queste ore in Piazza del Popolo, alla Chiesa di Santa Maria in Montesanto, per l'ultimo saluto a Franco Di Mare. Alle ore 14 sono iniziati i funerali del giornalista morto a 68 anni per mesotelioma: a Che tempo che fa, a fine aprile, aveva raccontato i dettagli della malattia che lo stava consumando e del comportamento della Rai, "dileguatasi dopo aver appreso la notizia". Tra i presenti all'addio, Bruno Vespa che ha parlato ai cronisti, durante la celebrazione.

Le parole di Bruno Vespa

Raggiunto dai cronisti all'esterno della Chiesa di Santa Maria in Montesanto in Piazza del Popolo, a Roma, Bruno Vespa ha commentato così il comportamento della Rai all'annuncio della malattia di Franco Di Mare: "Spero che la Rai, che con lui si è addormentata, si sia risvegliata. La presenza dei dirigenti è un ottimo segnale". Ricordando l'intervista del giornalista a Che tempo che fa dello scorso aprile, la stessa nella quale annunciò la malattia, ha aggiunto: "Il suo messaggio di commiato è stato bellissimo. Franco era generoso ed era difficile non volergli bene. La sua è stata un'intervista molto toccante, in cui si è vista tutta l'umanità di Franco anche in un momento difficile".

I vertici Rai presenti al funerale di Franco Di Mare

Tantissimi volti dello spettacolo italiano sono giunti in Piazza del Popolo per l'ultimo saluto a Franco Di Mare. Da Bruno Vespa, Serena Bortone e Francesco Giorgino al fisico e divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini e l'attore Beppe Fiorello. Tra i presenti, anche i vertici Rai, per la precisione l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio e il direttore generale, Giampaolo Rossi. Arrivati insieme, sono entrati nella basilica di Santa Maria in Montesanto senza rilasciare alcuna dichiarazione.