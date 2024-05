video suggerito

Sonia Bruganelli paparazzata più volte insieme ad Angelo Madonia, il ballerino: “Una cara amica” Il settimanale Chi ha paparazzato Sonia Bruganelli con Angelo Madonia, ballerino di Ballando con le Stelle. I due sono stati avvistati insieme in due occasioni diverse, prima in Spagna durante il ponte del Primo Maggio e poi un pomeriggio a Roma, dove sono entrati nello stesso portone. Ma il diretto interessato precisa: “È una cara amica”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sonia Bruganelli paparazzata con Angelo Madonia. La nota opinionista tv è stata avvistata in due diverse occasioni, prima in Spagna e poi a Roma, insieme a ballerino e coreografico di Ballando con le stelle, ora anche nel cast della versione spagnola del programma. A fotografarli il settimanale Chi. "Siamo solo amici", ha però precisato Madonia riguardo al loro rapporto.

Sonia Bruganelli avvistata con Angelo Madonia: le foto

Il settimanale di Alfonso Signorini ha paparazzato Sonia Bruganelli e Angelo Madonia insieme in due occasioni diverse. La prima durante il ponte del 1 maggio, a Palma di Maiorca, mentre scherzano e ridono in spiaggia con alcuni amici. Tra questi, Alessandro Boero, fidato assistente di Bruganelli. La famosa foto che circolava sui social e che mostrava l'opinionista in volo non era direzione Honduras, ma di ritorno proprio dalla Spagna.

Foto dal settimanale Chi

La seconda volta, invece, la scorsa domenica a Roma da soli. Come mostrano le immagini, i due hanno fatto un giro in centro in macchina e poi, non riuscendo a trovare parcheggio, sono tornati verso casa di Madonia. Il ballerino è entrato per primo nel portone dell'abitazione, mentre Bruganelli l'ha raggiunto poco dopo aver fatto un giro dell'isolato, probabilmente per depistare i fotografi.

Angelo Madonia e il rapporto con Sonia Bruganelli: "Una cara amica"

"Sono single da quando sei-sette mesi fa mi sono lasciato con Ema Stokholma", ha raccontato Madonia al settimanale Chi riguardo la sua vita sentimentale. Al momento, dopo la fine dell'amore con la conduttrice radiofonica, nato a Ballando con le Stelle, si considera single. Quanto a Sonia Bruganelli ha precisato che è per lui solamente una cara amica: "Non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima e intelligente. Ci siamo conosciuti in Spagna perché e venuta a vedere Ballando. Era con altre persone". Poi ha concluso: "Abbiamo amici comuni, essendo un genitore preferisco passare con le mie figlie o con pochi amici. Mi piace organizzare serate in casa e cucinare per altri".