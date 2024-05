video suggerito

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: le foto insieme della prima uscita di coppia Nelle ultime settimane Sonia Bruganelli e Angelo Madonia erano stati paparazzati insieme più volte, alimentando voci su un presunto flirt tra di loro. Nelle ultime foto pubblicate, i due si scambiano abbracci e baci mentre si tengono per mano camminando tra le strade di Roma.

Da settimane circolano voci sulla frequentazione tra Angelo Madonia, maestro di Ballando con le stelle e Sonia Bruganelli, opinionista dell’Isola dei famosi ed ex moglie di Paolo Bonolis. Nessuno dei due aveva smentito o confermato l'indiscrezione ma una prova del loro legame è comparsa su Chi. Nelle foto pubblicate sul settimanale i due appaiono molto affiatati, tra sorrisi, abbracci e quello che sembra un bacio.

Le uscite di coppia di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Nelle scorse settimane Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono stati paparazzati in diverse occasioni. I due sono stati pizzicati mentre uscivano dalla casa del ballerino per andare a cena insieme a una coppia di amici (uno dei due era Alessandro Boero, storico amico di Sonia), mentre facevano una passeggiata per le strade di Roma e anche durante una visita serale alla chiesa di Sant'Ignazio di Loyola. Bruganelli e Madonia, sono stati visti andare insieme a un vernissage (la mostra Iconize di Stefano Mezzaroma) con Matilde, 6 anni, la figlia più piccola del ballerino. Tutti e tre sono poi rientrati insieme nell'appartamento di Madonia.

La reazione di Ema Stokholma (ex di Madonia) alla nuova coppia

Sembra che da quando la notizia del flirt tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia è iniziata a circolare, in molti si siano chiesti quale sarebbe stata la reazione di Ema Stokholma, ex del ballerino. La conduttrice non sembra averla presa benissimo e in un articolo di Oggi, scritto da Alberto Dandolo, si legge: "A soffrire per questa frequentazione la sensibile Ema che, pare, non abbia mai accettato la fine della storia d'amore con il ballerino di cui era (e forse ancora lo è) innamoratissima". Ema Stokholma, pubblicamente, non ha rilasciato dichiarazioni. Lei e Madonia si erano conosciuti grazie alla trasmissione Ballando con le stelle 2022, iniziando una storia durata un anno.