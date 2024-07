video suggerito

Jannik Sinner insieme alla fidanzata Anna Kalinskaya: le foto della coppia in vacanza in Sardegna Jannik Sinner è stato paparazzato in Sardegna insieme alla fidanzata Anna Kalinskaya. Nelle foto si vede il numero 1 mondo del tennis scambiarsi tenerezze e sguardi innamorati con la collega durante la prima vacanza d'amore.

Jannik Sinner, 22 anni, e Anna Kalinskaya, 25 anni, insieme in Sardegna. È qui che i due tennisti hanno passato alcuni momenti di relax, un po' di riposo prima che il numero uno al mondo partecipi ai giochi olimpici di Parigi. La coppia, come riportato dal settimanale Chi, ha trascorso del tempo a casa di alcuni amici a Porto Cervo, per poi continuare la vacanza nelle spiagge della Costa Smeralda.

La vacanza di Jannik Sinner e Anna Kalinskaya in Sardegna

Dopo la sconfitta nei quarti di finale a Wimbledon, Jannik Sinner è volato in Sardegna insieme alla fidanzata Anna Kalinskaya. La coppia si è prima diretta da alcuni amici a Porto Cervo, per poi fare shopping in piazzetta e cenare in un ristorante sul mare. Nelle foto insieme i due tennisti appaiono più innamorati che mai, tra baci, tenerezze e sguardi d'intesa.

immagine di Chi

L'amore tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya

Jannik Sinner è molto riservato sulla sua vita privata e l'annuncio della sua relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya era arrivato a maggio dell'anno scorso. I due erano stati pizzicati insieme in un ristorante di Parigi e poco dopo lei era stata vista in tribuna per seguire il fidanzato. Sinner aveva poi confermato: "Sto con Anna, è vero, però teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza… di più non dico".

immagine di Chi

Anna Kalinskaya, nata a Mosca il 2 dicembre del 1998, gioca a tennis fin da piccola. Il padre Nikolay Kalinskiy lavora per la Federtennis russa mentre sua Elena Kalinskaya allena i bambini. Prima di iniziare la storia d'amore con Jannik, è stata fidanzata per un anno e mezzo, fino al 2020, con il tennista Nick Kyrgios. Sinner, invece, ha avuto una relazione con Maria Braccini, durata complessivamente 4 anni e giunta al capolinea nel 2023.