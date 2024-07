video suggerito

Maria Braccini, ex di Sinner, sui social dopo la rottura: “Un nuovo cammino. Chiusa una porta se ne apre un’altra” Maria Braccini, ex fidanzata di Jannik Sinner, per la prima volta parla sui social dopo la rottura dal campione. La modella, infatti, ha scritto un post su Instagram pubblicando alcune foto di quest’ultimo periodo, lasciando intendere che sta iniziando una nuova fase della sua vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

208 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo diverse settimane di silenzio, a seguito della notizia del nuovo amore di Jannik Sinner, la modella Maria Braccini ha deciso di scrivere un lungo post su Instagram, nel quale ha lasciato intendere che sta per iniziare una nuova fase della sua vita. Non manca, poi, in riferimento alla sua storia d'amore, chiusa senza commenti, da parte di nessuno dei due.

Maria Braccini rompe il silenzio dopo la fine della storia con Sinner

Il post è stato pubblicato venerdì 5 luglio, giorno in cui Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di Wimbledon, ed è ad alcune foto che ritraggono momenti felici e importanti di questi mesi, che Maria Braccini affida il racconto di una nuova fase della sua vita:

Sui social non ho mai parlato di me, non ho mai condiviso niente della vita privata o di cosa facessi. Negli ultimi anni ho lavorato tanto per realizzare uno dei miei sogni più grandi.

Sono stata paziente, ho studiato, sono stata respinta ma non ho mai smesso di crederci e di lavorare per migliorarmi, silenziosamente per non avere strade facilitate. Ho fatto un viaggio per mettere la firma su un foglio davvero importante per me che segna l’inizio di un nuovo e lungo cammino.

Non mancano, poi, i ringraziamenti a chi, tra i suoi followers, le è stato accanto con un messaggio, un commento, un semplice gesto di presenza: "Grazie a ognuno di voi per tutto l’affetto che mi avete sempre dimostrato, soprattutto in quest’ultimo periodo, ve ne sono immensamente grata. Spesso, leggendovi, ho avuto gli occhi lucidi, consapevole dell’affetto e del supporto che mi avete dato". Infine, non poteva mancare un velato riferimento all'amore ormai finito con il campione del mondo di tennis, e in chiusura del post infatti scrive: "E poi… Come si dice? Per ogni porta che si chiude ce n’è sempre un’altra che si apre".

Leggi anche Nessuna coppia di Temptation Island 2024 è stata cacciata, fake le indiscrezioni su Alex e Vittoria

La conferma di Sinner sul nuovo amore

Poco più di un mese fa, a fine maggio, era stato proprio il campione a confermare l'inizio di una storia d'amore con la sua collega Anna Kalinskaya, senza parlare della sua precedente relazione con Maria Braccini che, intanto, aveva mantenuto il silenzio. Queste le parole di Sinner per ufficializzare la love story con la giocatrice di Mosca: "Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata. Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato. Di più non dico".