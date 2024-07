Chi è Federica Lelli, nuova fidanzata di Matteo Berrettini ed ex di Ultimo

video suggerito

Federica Lelli, influencer di 26 anni, è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini. Le indiscrezioni sulla loro relazioni sono iniziare a circolare da marzo scorso, quando RTL 102.5 aveva diffuso alcune immagine dei due insieme. Prima dell'inizio della storia con il tennista, Lelli è stata fidanzata per due anni con Ultimo, fino al 2019. La rottura tra Berrettini e Melissa Satta, invece, risale a febbraio di quest'anno. Sembra che l'influencer e il tennista siano andati a convivere.

Chi è Federica Lelli, modella e influencer

Federica Lelli è un influencer e modella romana di 26 anni e sul suo profilo Instagram si contano 155mila follower. Lelli è nata il 20 gennaio del 1998, alle spalle ha una laurea in scienze politiche e relazioni internazionali. Nel 2021 Lelli ha ideato, insieme ad Alessandro Massi un programma web chiamato Love Story, a Webboh raccontava: "Il format è molto semplice: si tratta di far incontrare due ragazzi single in base ai loro interessi e sperare che possa nascere una love story. Soprattutto in questo periodo per i ragazzi è stato difficile fare nuove conoscenze e con questo programma ho provato a dare un’opportunità diversa naturalmente con le dovute precauzioni e distanze!".

La storia d’amore con Matteo Berrettini

Le voci di un flirt tra Federica Lelli e Matteo Berrettini erano iniziate a circolare a marzo di quest'anno, dopo la diffusione di alcune foto di loro due insieme. I due non si seguono sui social, preferendo tenere riservata la loro relazione. Entrambi, infatti, sono reduci di storie d'amore al centro del gossip: il tennista per la relazione con Melissa Satta, l'influencer per la relazione con Ultimo. Di recente sono stati pizzicati insieme a Roma e sembra che la coppia sia andata a convivere.

La fine della relazione con Ultimo

Federica Lelli è stata fidanzata per due anni, fino al 2019, con Ultimo. Dopo la fine della loro relazione i due sono rimasti in ottimi rapporti e il 18 luglio 2023, in una delle ultime tappe del tour del cantante, era presente anche lei. Lelli era stata filmata allo stadio di Milano, durante il concerto, mentre cantava a squarciagola 22 settembre , data in cui i due si sono conosciuti e titolo della canzone che l'artista le aveva dedicato. Al momento Ultimo è fidanzato con Jacqueline Luna Di Giacomo, che aspetta un figlio.