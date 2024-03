Matteo Berrettini avrebbe un nuovo amore dopo Melissa Satta: visto con Federica Lelli, ex di Ultimo Matteo Berrettini è stato avvistato con Federica Lelli dopo la fine dell’amore con Melissa Satta. Stando alle immagini diffuse da RTL 102.5, il tennista si trovava con la ragazza, ex fidanzata del cantante Ultimo. Che sia l’inizio di una nuova storia per il tennista? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la fine dell'amore con Melissa Satta, annunciata lo scorso 20 febbraio, Matteo Berrettini avrebbe una nuova fiamma. A farlo pensare sono alcune immagini diffuse da RTL 102.5 che lo ritraggono a pranzo con una ragazza dai lunghi capelli buoni. Sui social non hanno subbi: si tratta di Federica Lelli, l'ex fidanzata del cantante Ultimo. Che sia davvero l'inizio di una nuova storia d'amore per il tennista?

Matteo Berrettini a pranzo con Federica Lelli: le immagini

Sui suoi profili social, RTL 102.5 ha mostrato in esclusiva alcune immagini che ritraggono Matteo Berrettini a pranzo con Federica Lelli a Roma. Ospite in studio per commentare le indiscrezioni il giornalista Gabriele Parpiglia. La ragazza non è sconosciuta ai gossip: nel suo passato, infatti, c'è una lunga storia d'amore con Ultimo, oggi fidanzato con Jacqueline Luna di Giacomo. È la prima volta invece che il tennista torna a far parlare di sè per la sua vita privata dopo la rottura con la showgirl Melissa Satta, annunciata lo scorso 20 febbraio. Tra loro non c'è stato nessun tradimento, ma pare che lei volesse mettere su famiglia e il tennista, 26 anni, non fosse ancora pronto a fare il grande passo.

Federica Lelli è l'ex fidanzata di Ultimo: la storia con il cantante

Federica Lelli ha avuto una storia d'amore con Ultimo durate circa due anni e finita nel 2019. A lei, Niccolò Moriconi ha dedicato moti dei suoi successi, come 22 settembre, che racconta di un loro viaggio a Londra e della volta in cui salirono sulla ruota panoramica. I due hanno mantenuto un bel rapporto, tanto che la ragazza ha assistito all'ultimo suo concerto a San Siro cantando a squarciagola i brani, che conosce alla perfezione. Ora il cantante è impegnato con Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heater Parisi.