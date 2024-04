Perché Holden è spesso assente dai daytime di Amici 23, Maria De Filippi fa chiarezza

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

L'assenza di Holden dagli ultimi daytime di Amici 23 non è passata inosservata. Sui social, infatti, fan del programma e del cantante avevano avanzato diverse ipotesi a riguardo, tra cui quella di un presunto crollo emotivo. A fare chiarezza ci ha pensato Maria De Filippi, nell'appuntamento pomeridiano del 24 aprile, dove il cantante risultava ancora assente.

La spiegazione di Maria De Filippi sull'assenza di Holden

Nel daytime del 24 aprile, Maria De Filippi ha aperto il televoto per una gara di inediti tra i cantanti Mida, Sarah, Petit e Martina. A giudicarli i rappresentanti delle principali radio, collegati in studio, insieme al pubblico da casa. Prima di cominciare, la conduttrice ha spiegato perché Holden è assente e non partecipa a questa opportunità, a differenza dei compagni: "Ha preferito lavorare sui pezzi perché è in ritardo rispetto agli altri". Il ragazzo, quindi, ha preferito rimanere in Casetta e in studio di registrazione per concentrarsi sulla sua musica, dal momento che è in ritardo rispetto al resto del gruppo e ancora non ha pubblicato il suo secondo inedito. Sui social, c'è anche chi ipotizza sia assente per lasciare la possibilità a qualcun altro di arrivare in prima posizione, dal momento che spesso è lui a conquistare la classifica.

Holden aveva lasciato Amici prima del Serale

Poco prima del Serale, Holden aveva lasciato Amici perché non stava bene emotivamente. "Sono in una condizione molto difficile. Sto male, sono stanco che l'essere arrivato oltre il mio limite possibile venga scambiato con non voglia di fare", aveva raccontato a Rudy Zerbi dopo l'assenza da una lezione con Petit. Tronato a casa, il cantante si era pentito della sua decisione e aveva chiesto di poter tornare. Zerbi e Celentano avevano accettato la sua richiesta.