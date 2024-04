Holden assente nei daytime di Amici 23, spuntano le teorie sull’isolamento del cantante

video suggerito

A cura di Gaia Martino

L'assenza di Holden nei daytime di Amici 23 si sta facendo notare. Il cantante non appare spesso in casetta nelle riunioni tra gli allievi e su X in molti tra i telespettatori si chiedono il motivo dell'"isolamento". Una risposta, al momento, non ci sarebbe ma i fan ricordano che il cantante, poco prima dell'inizio della fase del Serale, confessò di non stare bene emotivamente.

Le teorie sull'isolamento di Holden

Holden è uno dei protagonisti dell'edizione in corso di Amici 23, ma solo per le prime serate su Canale5 del sabato. Nei daytime del talent show il cantante appare raramente e nelle attività degli allievi è quasi sempre assente. Oggi, in particolare, i telespettatori hanno notato che, ancora una volta, non era presente nella sala video insieme agli altri compagni di avventura.

C'è chi crede che abbia l'influenza o che abbia contratto il Covid, chi invece teme che il cantante sia stato colpito da un nuovo crollo emotivo, come già accaduto prima che iniziasse la fase del Serale. Nessuna conferma o spiegazione è arrivata, però, dal programma o dal diretto interessato.

L'allievo aveva chiesto di lasciare Amici prima del Serale

In molti, in queste ore, hanno ricordato quanto accaduto meno di un mese fa a Holden. Il cantante, poco prima che iniziasse il Serale, confessò di non star bene emotivamente e abbandonò la scuola. "Sono in una condizione molto difficile, sto male" disse prima di litigare con il prof. Rudy Zerbi e lasciare la casetta. Pochi giorni dopo fece rientro e raccontò ai suoi compagni: "Penso sia stata più una sorpresa per lui, forse alcuni di voi si erano accorti di questo stato di inquietudine, ma non è una condizione facile condividere. È sempre stata una sfida nella sfida, oltre al lavoro che c'era da fare qui io avevo tanto da lavorare su me stesso". Dopo aver chiesto scusa agli insegnanti del suo team, Zerbi e Celentano, fu riammesso nella scuola.