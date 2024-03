Holden lascia Amici a un passo dal Serale: “Sto male”, poi chiede di rientrare a Zerbi e Celentano Holden ha lasciato Amici 23 a un passo dal Serale: “Sto male, sono in una condizione molto difficile”. Poco dopo ha chiesto ai professori della sua squadra, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, di poter rientrare. I due hanno accettato la richiesta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Holden ha chiesto di lasciare la scuola di Amici 23 a un passo dal Serale. Il cantante non si è presentato alla lezione per il duetto con Petit e, convocato da Rudy Zerbi con il resto della squadra, ha spigato le motivazioni: "Sono in una condizione molto difficile. Sto male".

Holden spiega perché non si è presentato alla lezione con Petit

Dopo la mancata presenza alla lezione con Petit, Zerbi ha convocato l'intera squadra per capire cosa fosse successo. Ad Holden, il prof ha fatto una domanda: "Come mai non ti sei presentato?'". I cantante, con un tono piuttosto alterato, ha spiegato di stare male e per questo di non essere andato in studio:

Il 90% delle volte in cui gli altri fanno le cose sparisco perché sto male, sono in panico, sono a un passo dal piangere ogni volta che succedono queste cose. Sono in una condizione molto difficile. Ho chiesto al mio psicologo di vederci prima, mi ha spostato a dopo. Sto male, questo è il motivo per cui non sono andato da Petit, ero qui a occuparmi del video clip che sarebbe uscito oggi. Sono stanco che l'essere arrivato oltre il mio limite possibile venga scambiato con non voglia di fare. Io ho fatto più di tutto. Non era nella mia possibilità in quel momento essere a lezione. Fine.

La reazione di Rudi Zerbi e la decisione di Holden

"Datti una calmata, io ti ho fatto una domanda civile, non ti ho accusato nè trattato male", ha replicato Zerbi a Holden. Poi, rivolgendosi a tutta la squadra e al cantante in particolare, ha detto: "Credo che così come Petit si impegna per studiare le cose che ti riguardano, è importante che tu faccia la stessa cosa. Per quanto riguarda questa lezione, sai che non ti dico ca**ate, ero lì e ho visto che per mezz'ora prima della lezione eri altrove".

"Mi sono chiuso in bagno un'ora, ero nel panico", ha risposto Holden. "Non conosco le motivazioni, ma ti invito in modo civile a usare altri toni. Ritengo che voi 4 dobbiate capire che se una cosa va storta in una prova, va storta per tutti", ha continuato Zerbi. "Mi rotto rotto i coglioni, io ho problemi e mi date anche addosso. Andate a fan**lo, pezzi di me**a", ha detto il cantante lasciando la sala. Tornato in casetta, ha fatto valigie e ha lasciato la scuola.

Holden incontra i compagni e annuncia di voler rientrare

Qualche giorno dopo la sua decisione, Holden ha incontrato i compagni di squadra Petit, Holden e Marisol, spiegando il motivo della sua reazione:

Penso ci sia poco da dire, sapete bene come è andata. Penso sia stata più una sorpresa per lui, forse alcuni di voi si erano accorti di questa stato di inquietudine, ma non è una condizione che per me era facile condividere. È sempre stata una sfida nella sfida, oltre al lavoro che c'era da fare qui io avevo tanto da lavorare su me stesso.

Il cantante ha poi spiegato di voler rientrare nella scuola preoccupato di aver buttato una grande opportunità:

Ho avuto modo di pensare. Mi ha spaventato il pensiero di aver mollato tutto, anche la squadra. Mi sono sentito come se vi avessi voltato le spalle, La mia condizione in questi giorni non è tanto migliorata, continua a essere una sfida nella sfida. Poi mi sono detto che in realtà è giusto provarci, non voglio mollare sette mesi di lavoro. Il mio pensiero è rientrare e mettercela tutta.

L'incontro di Holden con i prof Zerbi e Celentano e la decisione finale

Il cantante ha incontrato poi i prof della sua squadra, scusandosi per la sua reazione e chiedendo di poter rientrare al Serale. "Sono qui per capire se per voi può essere conciliabile tornare e affrontare questo Serale", ha dichiarato il cantante ad Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La prima a parlare, di fronte alla sua richiesta, è stata la prof di ballo:

Quella maglia ce l'hai già, te la sei sudata e meritata. Adesso siamo in una fase diversa rispetto a prima, non è più una scuola, sarai giudicato da una giuria esterna. Mi fa piacere che hai chiesto scusa, adesso spetta a te capire fino a che punto riesci ad andare avanti, con tutta una serie di problematiche.

Anche Rudy Zerbi è intervenuto, spiegando il suo punto di vista e comunicando ad Holden che può rientrare nella scuola:

Se non fossimo al Serale sarei stato io a mandarti a casa. Adesso che siamo al Serale, gli unici che possono mandarti via sono i professori. Siamo disposti a darti la possibilità di rientrare. Vogliamo il bene della squadra.