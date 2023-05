Christian Stefanelli organizza una sorpresa a Mattia dopo la vittoria ad Amici: “Un bene dell’anima” Mattia Zenzola è tornato a casa dopo la vittoria ad Amici 22. Ad attenderlo l’amico, ballerino della scorsa edizione, Christian Stefanelli. I due si sono stretti in un abbraccio, condiviso in un video su Instagram. “Ti voglio un bene dell’anima fratello mio, aspettavo solo quello”, la dedica al neo vincitore.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la vittoria ad Amici 22, Mattia Zenzola è tornato a casa con la coppa tra le mani. Una grande rivincita per il ballerino che l'anno scorso era stato costretto a ritirarsi dal talent a causa di un infortunio. Ad attenderlo una sorpresa da parte dell‘amico Christian Stefanelli, a sua volta ballerino dell'edizione passata.

La sorpresa di Christian Stefanelli a Mattia dopo la vittoria ad Amici

Christian Stefanelli ha incontrato Mattia appena rientrato a casa da Amici, dopo la vittoria nella finale di domenica 14 maggio. Con ancora la coppa tra le mani, i due si sono stretti in un grande abbraccio, con i fuochi d'artificio ad accompagnare il momento. "Ti voglio un bene dell'anima fratello mio, aspettavo solo questo", ha poi scritto il ballerino nel condividere il video dell'incontro dopo diversi mesi di lontananza. "La sorpresa più bella", ha commentato il neo vincitore. Tra i commenti si leggono anche le parole di alcuni ex allievi, come Albe, che ha scritto: "Che cosa bella raga".

L'amicizia speciale tra Christian e Mattia

Christian e Mattia si sono conosciuti nel settembre 2021 grazie ad Amici. Per entrambi era la prima volta nel talent ed è subito nata una bellissima amicizia, che con il passare dei mesi è diventata sempre più stretta, tanto che si considerano fratelli. Sui rispettivi profili Instagram, infatti, sono diversi gli scatti che li ritraggono insieme. I due si sono fatti addirittura un tatuaggio insieme, come ha raccontato Mattia in collegamento con Verissimo poco prima della finale: "Mi sono addirittura fatto un tatuaggio, che è il primo della mia vita. C'è scritto Frate. È mio fratello a tutti gli effetti, è entrato nel mio cuore fin da subito".