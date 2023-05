Covid ad Amici 22: “Gli allievi positivi sarebbero Mattia Zenzola e Maddalena Svevi” Amedeo Venza svela che i due allievi risultati positivi al Covid in casa Amici 22 sarebbero Mattia Zenzola e Maddalena Svevi: “Stanno bene”, le parole dell’influencer esperto di gossip in merito alla questione che ha colpito il talent show negli ultimi giorni.

A cura di Gaia Martino

Due casi di Covid in casa Amici 22 hanno destato preoccupazione per la registrazione della prossima puntata del Serale, la Semifinale. Dagospia ha svelato l'indiscrezione due giorni fa: "Due concorrenti sono risultati positivi al Covid. Rischio slittamento per la semifinale prevista sabato 6 maggio". Aggiornamenti sulla questione puntata non sono ancora emersi, ma Amedeo Venza, influencer esperto del pettegolezzo online, con una IG stories ha annunciato i nomi dei due allievi che avrebbero contratto il virus.

Chi sarebbero gli allievi di Amici positivi al Covid

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza su Instagram, sarebbero Mattia Zenzola e Maddalena Svevi i due allievi che avrebbero contratto il Covid negli ultimi giorni: "Stanno benissimo" ha specificato l'esperto di gossip.

Non trapelano informazioni riguardo la prossima messa in onda del Serale, se sarà registrata come sempre giovedì pomeriggio. Intanto oggi, lunedì 1 maggio, è in programma l'appuntamento tradizionale con il daytime di Amici.

Leggi anche Isobel Kinnear ha avuto un infortunio ad Amici, la ballerina si è fatta male al braccio

Chi è stato eliminato nell'ultima puntata del Serale

Sabato scorso, 29 aprile, è andata regolarmente in onda la puntata del Serale ed ha visto l'eliminazione di Cricca. Il giovane cantante finito al ballottaggio finale contro Aaron ha dovuto abbandonare la casetta del talent show a fine puntata, dopo l'annuncio di Maria de Filippi. La sua insegnante Lorella Cuccarini lo ha salutato sui social con una foto di gruppo, poi le parole d'affetto: "Caro Cricca, è arrivato il momento di salutarci… Hai fatto un serale bellissimo: in queste puntate, sei tanto cresciuto! Esci dal programma – alle porte della semifinale – con grande onore. Fai frutto degli insegnamenti ricevuti, ma resta sempre come sei. Ora inizia una nuova pagina per te. Sappi che, fuori dalla scuola, ci sarò sempre".