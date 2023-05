Mattia Zenzola vince Amici 22 e Raimondo Todaro replica alle critiche Fan scatenati dopo la finale di Amici 22. Ai complimenti per Mattia Zenzola, si sono alternati alcuni post di delusione per l’esito del talent. Perfetta la replica di Raimondo Todaro.

A cura di Daniela Seclì

Amici 22 è giunto al termine incoronando vincitore Mattia Zenzola. Il ballerino è riuscito ad aggiudicarsi la coppa, battendo prima Isobel Kinnear. Poi, ha sfidato e ha vinto contro Angelina Mango, che già era riuscita a imporsi su Wax. Quando si tratta del talent di Maria De Filippi, le tifoserie di ciascun allievo sono sempre agguerrite. Non sorprende, dunque, che la vittoria di Mattia Zenzola sia stata accolta sui social da complimenti, ma anche da qualche critica.

Raimondo Todaro difende Mattia Zenzola

Raimondo Todaro è comprensibilmente orgoglioso della vittoria di Mattia Zenzola ad Amici 22. Il professore di ballo ha sempre creduto nel talento del suo allievo. Il vincitore del talent di Maria De Filippi aveva partecipato al programma già lo scorso anno. A causa di un infortunio, però, fu costretto a ritirarsi. Tornato tra i banchi di Amici quest'anno, ha dimostrato una crescita e una determinazione che lo hanno accompagnato prima in finale, poi sul gradino più alto del podio. È chiaro, però, che la sua vittoria ha fatto storcere il naso ai fan degli altri allievi giunti in finale: Angelina Mango, Wax e Isobel Kinnear. Così, sui social, non sono mancate critiche e commenti delusi. Raimondo Todaro ha pubblicato una foto che lo ritrae sorridente mentre abbraccia Mattia Zenzola. La didascalia è una chiara risposta a chi non è contento del verdetto del programma: "Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria", frase tratta dalla canzone Le tasche piene di sassi di Jovanotti.

Le prime parole di Mattia Zenzola dopo la vittoria

Mattia Zenzola ha accolto la vittoria di Amici 22 con una certa incredulità. Dopo avere realizzato l'accaduto, ha voluto rivolgere dei ringraziamenti a tutti coloro che, in un modo o nell'altro, hanno fatto parte del suo percorso:

